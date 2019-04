Flusskreuzfahrten auf der schönen Donau

Flussfahrten sind im Trend

Vieles spricht für Ferien auf einem der 40 Flusskreuzfahrtenschiffe von Thurgau Travel. Die Koffer, einmal ausgepackt, bleiben diese während der ganzen Reise unangetastet. Interessante Ausflüge vermitteln viel Wissenswertes über Kultur und Geschichte der durchreisten Regionen. Wer jedoch Ruhe und Erholung sucht, bleibt an Bord und geniesst die Aussicht auf die vorüberziehenden Uferlandschaften. Unterhaltung und kulinarische Genüsse bereichern den Aufenthalt an Bord. Zudem haben Flüsse keinen Wellengang. Wer sich also vom Alltag erholen und gleichzeitig etwas erleben möchte, ist an Bord der Schiffe von Thurgau Travel bestens aufgehoben.

Die Donau – «Königin unter Europas Flüssen»

Erst schmal und unscheinbar, dann breit und mächtig. Gemächlich dahinfliessend bahnte sich die Donau über Millionen von Jahren ihren Weg. Vom Schwarzwald her führt sie durch die liebliche Wachau mit ihren weltberühmten Weinbergen weiter durch die wildromantischen Karpaten bis hin zum Delta, dem grössten Biosphärengebiet Europas. Als Grenzfluss verbindet die Donau unterschiedliche Länder, Völker, Kulturen und Religionen. Abwechslungsreiche Landschaften, Wäldern, Reben und Weiden wechseln sich mit romantischen Dörfern und pulsierenden Krönungsstädten ab. Die Donau ist seit je eine Quelle der Inspiration für viele Künstler aus aller Welt.

«Naturreservat Donaudelta»

Das lange für den Westen unbekannt gebliebene Donaudelta und Schwarze Meer ist ein beliebtes Urlaubsparadies mit atemberaubenden Landschaften, interessanten Geschichten, unterschiedlichen Kulturen und wertvollen Kunstschätzen. Verborgen blieben damit auch die gigantischen Vogelvorkommen im Donaudelta. Das Biosphärenreservat ist ein einzigartiger Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Es zählt circa 5200 verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen und ist somit das grösste grenzüberschreitende Schutzgebiet Europas und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ein einzigartiges Erlebnis für alle Tier- und Pflanzeninteressierte.

Top-Qualität und Service zu attraktiven Preisen

Der 8-tägige Donauklassiker mit einem der drei Schiffe MS Thurgau Ultra, MS Thurgau Silence und MS Antonio Bellucci ist definitiv eine Reise wert. Besondere Höhepunkte sind unter anderem der Besuch des Benediktinerklosters Stift Melk, die Kaiserstadt Wien mit dem Besuch des Schlosses Schönbrunn, aber auch die pulsierenden Hauptstädte Budapest und Bratislava. Die 8-tägige Fahrt mit dem Routing Passau–Budapest–Passau ist mit der MS Thurgau Silence bereits ab 1090 Franken pro Person buchbar.

Zu den Highlights der 15-tägigen 8-Länderfahrt gehört die Rumänische Hauptstadt Bukarest, auch «Paris des Ostens» genannt sowie das sehenswerte Belgrad. Nach der Rundfahrt durch das Naturparadies Donaudelta lädt der Mamaia-Beach am Schwarzen Meer zum Baden ein. Die 15-tägige Reise mit dem Routing Passau–Donaudelta–Passau ist mit der MS Thurgau Silence bereits ab 2090 Franken pro Person buchbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Thurgautravel.ch