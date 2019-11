Verstehen Sie Ihre Arztrechnungen?

Der Einheitstarif

Was bedeutet eigentlich Tarmed? Tarmed ist der Tarif, den Ärzte und Spitäler in Rechnung stellen. Die Liste umfasst mehr als 4600 Positionen – nahezu alle ärztlichen Leistungen, die in Praxen und Spitälern erbracht werden. Jeder Leistung ist je nach Aufwand, Schwierigkeit und erforderlicher Infrastruktur einer Anzahl von Taxpunkten zugeordnet.