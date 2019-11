«Ohne Nespresso würde ich keinen Kaffee anbauen»

Sie heissen Kenner Jiménez und Edwin Rodríguez und stammen aus Guatemala. Kenner Jiménez hat vor zwei Jahren die Kaffeefarm der Familie im guatemaltekischen San Miguel Pochuta übernommen, die sich am AAA Sustainable Quality Program von Nespresso beteiligt, Edwin Rodríguez, Agronom dieses AAA-Programms, unterstützt ihn bei seiner täglichen Arbeit. Beide wurden von Nespresso für die hohe Qualität ihrer Arbeit und die Umsetzung nachhaltiger Landbau-Methoden ausgezeichnet, speziell im Hinblick auf Rückverfolgbarkeit, Wasserverbrauch und bessere Umweltverträglichkeit des Kaffeeanbaus. Anfang November haben sie der Schweiz einen Besuch abgestattet. Hier das Interview.

Kenner, Edwin, wie verläuft Ihr Besuch in der Schweiz bisher?

Kenner: Es ist eine einmalige Erfahrung, dieses Land zu entdecken. Vor allem fällt mir auf, wie sauber und ordentlich es hier ist. Für mich ist es auch eine Chance, eine Kultur kennenzulernen, die so ganz anders ist als meine eigene.

Edwin: Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, das Endprodukt zu sehen, das aus meiner Arbeit entsteht. Es ist mir eine Ehre.

Sie haben eines der Produktionszentren von Nespresso besichtigen können. Was bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?

Edwin: Für mich ist damit ein Traum wahr geworden. Es war eine Freude mit anzusehen, wie der Kaffee, den ich produziere, weiterverarbeitet wird. Das motiviert Kenner und mich für unsere weitere Arbeit.

Kenner: Es war wunderbar und erstaunlich zugleich. Ich hätte nie gedacht, dass man an einem Ort so viel Kaffee produzieren kann. Ich möchte gerne den Menschen danken, die uns so sympathisch und freundlich willkommengeheissen haben.

Wie haben Sie reagiert, als Sie die Einladung in die Schweiz erhalten haben?

Kenner: Es ist wirklich eine Ehre, unter Tausenden Produzenten weltweit ausgewählt zu werden. Zunächst konnte ich es gar nicht glauben.

Edwin: Meine Familie und ich sind vor Freude in die Höhe gesprungen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages hierher kommen würde. Und da ist auch der Stolz, dass meine Arbeit Anerkennung erhält und als Vorbild gilt.

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit Nespresso konkret aus?

Kenner: Wir müssen eine Liste von Kriterien erfüllen, deren Ziel eine nachhaltige, sozialverträgliche und umweltschonende Produktion ist. Wir haben zum Beispiel gelernt, kein Wasser zu verschwenden und die Umwelt nicht zu verschmutzen. Zuvor haben wir den Kaffee gewaschen und das verbrauchte Wasser direkt wieder in den Fluss geleitet. Heute haben wir ein System, bei dem das Wasser zurückgewonnen und gereinigt wird. Wir haben auch Massnahmen ergriffen, um den Alltag unserer Mitarbeitenden zu verbessern, vor allem, was die Unterbringung betrifft. Wir sind stolz darauf, dass wir heute die Umwelt weniger verschmutzen und dass die Arbeiter unter guten Bedingungen leben. Momentan nehmen wir auch an einem speziellen Projekt des AAA-Programms teil, dabei geht es um die Wiederaufforstung mit einheimischen Arten.

Edwin: Meine Rolle besteht darin, Kenner in seiner Arbeit zu begleiten und zu beraten. Das Ziel ist einfach: die Produktivität und die Qualität der Farm zu steigern. Ich bin an allen Prozessen beteiligt, vom Pflanzen der Setzlinge bis hin zur Trocknung der Kaffeekirschen. Ich berate Kenner etwa zur Düngung des Bodens und der Pflanzen, zum optimalen Schnitt oder erkläre ihm wann zu alt gewordene Kaffeesträucher am besten ersetzt werden sollten.

Edwin, gibt es manchmal Spannungen, wenn Sie eingreifen?

Unsere Beziehung basiert auf Vertrauen. Ich begleitet den gesamten Prozess und bin da, um ihn zu unterstützen. Und weil wir uns vertrauen, funktioniert unsere Zusammenarbeit.

Sind Sie demnach befreundet?

Eindeutig. Wir sind gleich alt, das kommt noch dazu. Wir essen zusammen, unsere Familien sind miteinander bekannt. Ja, wir sind Freunde.

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Kenner: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich ohne die Zusammenarbeit mit Nespresso, die mein Vater vor fast 15 Jahren eingegangen ist (Kenner hat die Farm nach dem Tod seines Vaters 2017 übernommen), sicher nicht weiter Kaffee angebaut hätte. Oder dass ich sonst konkurs gegangen wäre. Dank Nespresso ist meine Arbeit profitabel und wirft einen Lebensunterhalt ab. In Guatemala ist die Übergabe einer Farm an die nächste Generation keine einfache Sache. Viele junge Leute möchten studieren und einen anderen Berufsweg einschlagen. Ich kann beweisen, dass es möglich ist, seinen Beruf mit Leidenschaft auszuüben und zugleich Qualität, Ertrag und Gewinn zu steigern.

Edwin: Meine Arbeit erfüllt mich jeden Tag mit Stolz. Ich wünsche mir, dass die Farm von Kenner ein Vorbild für alle anderen in der Region werden könnte. Sicher, wir sind noch jung. Aber unserem Beispiel zu folgen, würde allen einen Nutzen bringen.

Kenner, Sie sprechen von Leidenschaft. Haben Sie Ihre von Ihrem Vater geerbt?

Ja. Als einziger Sohn habe ich es als meine Pflicht angesehen, nach seinem Tod die Farm zu übernehmen. Die Übergabe hat unter traurigen Umständen stattgefunden, aber die Leidenschaft hat schnell die Oberhand gewonnen. Ich bin gern von der Natur umgeben, und die Gewissheit, dass ich die Tradition der nachhaltigen Qualität im Familienbetrieb fortsetze, macht mich sehr glücklich.