Österreich, das vielseitige Langlaufparadies

Olympiaregion Seefeld

Biathlon-Luft schnuppern, wo die Besten trainieren

Dank der 2010 erbauten Anlage mit 30 Kleinkaliber-Schiessständen und fünf zusätzlichen Ständen für Luftdruckgewehre ist Seefeld auch ein Mekka für Biathleten. Um die Infrastruktur im Nordischen Zentrum zu nutzen, müssen Sie kein Profi sein. Auch Hobbysportlerinnen und -sportler sind herzlich willkommen. Auf sie wartet neben der Herausforderung beim Schiessen ein perfekt präpariertes Loipennetz, das auf 245 Kilometern Strecken in allen Schwierigkeitsgraden bietet. Dank Snowfarming, der Aufbewahrung und Wiederverwendung von Schnee aus dem Vorjahr, stehen die Loipen jeweils schon Anfang November offen. Interessierte haben die Möglichkeit, in der Cross Country Academy des früheren Weltcup-Langläufers Martin Tauber Biathlonkurse zu buchen.

Auf 245 Kilometern bieten die Loipen in und um Seefeld für jeden das Passende.

Saalfelden Leogang

Dank Tipps vom Profi bereit für das grosse Rennen

Welcher ambitionierte Langläufer träumt nicht davon, einmal an einem Volkslauf teilzunehmen und seine eigenen Grenzen auszutesten? Richtig Spass macht das grosse Rennen aber nur mit der passenden Vorbereitung. Zu dieser verhilft Ihnen der erfahrene Salomon-Athlet Markus Rothberger im Rahmen eines viertägigen Langlaufcamps in Saalfelden (13. bis 16. Februar 2020). Der 44-jährige Rothberger hat sich als Mountainbiker, Läufer und Langläufer gleich in drei Disziplinen international einen Namen gemacht, darum weiss er ganz genau, worauf es in Training und Wettkampf ankommt. Profitieren Sie von den Technik- und Vorbereitungstipps des Profis, gewinnen Sie Einblick in die Welt von Equipment und Präparation und lernen Sie, zwischen den Einheiten richtig zu regenerieren. Das Package für 180 Euro pro Person beinhaltet einen Startplatz am Skimarathon Saalfelden über die volle oder die halbe Marathondistanz am letzten Tag. Sie können das Camp natürlich auch mit Übernachtung und Verpflegung im 4-Sterne-Superior-Hotel Ritzenhof buchen.

Training vom Feinsten: Das Camp in Saalfelden machts möglich.

Achensee

Aus dem Rollstuhl in den Langlaufschlitten

In der malerischen Winterlandschaft rund um den Achensee können auch Menschen, die im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen sind, das Langlaufen in vollen Zügen geniessen. Die Region verfügt über 46,5 Kilometer geprüfte Loipen für Schlittenlangläufer. Anfängerinnen und Anfänger sind auf der 1,5 Kilometer langen Übungsloipe in Pertisau bestens aufgehoben. Mit einem Höhenunterschied von 18 Metern ist sie der ideale Einstieg in diesen Wintersport. Wer schon etwas mehr Erfahrung hat, ist auf der 5 Kilometer langen Dorfloipe Eben in Maurach bestens aufgehoben und bewältigt dort eine Höhendifferenz von 20 Metern. Fortgeschrittene kommen zum Beispiel auf der Gramai-Loipe in Pertisau auf ihre Kosten, wo sie 14 Kilometer und 290 Höhenmeter zu absolvieren haben. Das Sportfachgeschäft Leithner in Pertisau vermietet die nötige Ausrüstung für den Schlittenlanglauf und weist Interessierte fachmännisch in die Benutzung des Sportgeräts ein.

Rund um den Achensee warten frische Luft, strahlende Sonne und viel Schnee auf die Besucher.

Schladming-Dachstein

In 2700 Meter Höhe über den Gletscher gleiten

Der Dachstein ist die spektakuläre Bühne für die längste Gletscherloipe der Welt. Umgeben von einer einzigartigen Bergkulisse gleiten Sie in der klassischen Technik oder im Skating-Stil über insgesamt 18 Kilometer perfekt präpariertes Gelände. Stets auf den Spuren der besten Langläufer der Welt, die hier von November bis Juli an ihrer Form schleifen können. Die Vielfalt der Trainingsmöglichkeiten in diesem Naturparadies sind fast unbegrenzt. Und weil Sport Appetit macht, warten im Gletscherrestaurant direkt in der Bergstation der Dachstein-Gletscherbahn Klassiker wie Rindsgulasch vom Almochsen oder Wiener Schnitzel auf Sie. Selbstverständlich kommen auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten, zum Beispiel mit einem schmackhaften Linseneintopf. Ein weiteres kulinarisches Highlight sind sie Süssspeisen – vom Kaiserschmarrn mit Apfelmus oder Zwetschgenröster über den Germknödel mit Vanillesauce bis zum Apfel- oder Topfenstrudel.

Mit 18 Kilometern Länge ist die Dachstein-Gletscherloipe weltweit die längste ihrer Art.

