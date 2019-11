Grosser Sammelspass für die ganze Familie

Einer der wohl grössten Erfolge aus dem Hause Disney geht in die nächste Runde: In «Die Eiskönigin 2» lockt ein mysteriöser Ruf Anna, Elsa, Olaf und Sven in einen verzauberten Wald. Auf ihrer Reise kommen sie dem Ursprung von Elsas magischen Fähigkeiten und weiteren grossen Geheimnissen auf die Spur. Die Fortsetzung des kultigen Animations-Hits, der nicht nur Kinderherzen im Sturm erobert hat, läuft ab dem 20. November in Schweizer Kinos.

Dank Coop können grosse und kleine Fans ihre Helden nun auf das nächste Abenteuer begleiten: Holen Sie ihren Kleinen passend zum Kinofilm die beliebtesten Charaktere als Plüschfiguren, Tassen oder als Kinderdecke im Look von Disneys neuem animierten Blockbuster nach Hause.

Auf ins Sammelfieber-Abenteuer!

Entdecken Sie jetzt die grosse «Disney Winterzauber»-Sammelaktion und holen Sie sich und Ihren Liebsten die limitierten Winterzauber-Prämien von Disney: Wer würde nicht mit einer weichen Kuscheldecke oder einer herzigen Plüschfigur von Anna, Elsa oder Sven in der einen und einer tollen Motivtasse mit heissem Kakao in der anderen Hand auf der Couch sitzen wollen? Bereits für 40 Sammelmarken ist das ganz einfach möglich – aber nur solange der Vorrat reicht. Also nichts wie los mit dem unverfrorenen Sammelspass! So einfach funktioniert die Aktion: Pro zehn Franken Einkaufswert erhalten Sie je eine Sammelmarke. Für 40 gesammelte Marken steht eine der kostenlosen Winterzauber-Prämien zur Auswahl. Dazu einfach die kompletten Sammelkarten im Coop Supermarkt, bei Coop City oder Coop Bau+Hobby an der Kasse abgeben.

Exklusiv für Hello Family Clubmitglieder

Beim grossen «Disney Winterzauber»-Wettbewerb vom Hello Family Club können Sie mit etwas Glück wirklich zauberhafte Preise gewinnen. Unter allen Teilnehmenden verlost Coop als Hauptpreis eine Reise nach Lappland im Wert über 10'000 Franken für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ein unvergleichlicher Familienspass mit Aktivitäten inspiriert durch die Abenteuer von Anna, Elsa, Schneemann Olaf und Rentier Sven in «Die Eiskönigin 2».

Aber auch die neun Gewinner des zweiten Preises können sich über ein «Die Eiskönigin 2»-Überraschungspaket im Wert von jeweils 200 Franken mit tollen Produkten rund um den Film freuen. Zwanzig weitere Teilnehmende erhalten eine DVD von «Die Eiskönigin – Völlig unverfroren». Jetzt gratis Clubmitglied werden und gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2019.