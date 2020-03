Aus dem brennenden Lastwagen gerettet

Am 2. März führt Polizist Robert Tarleton eine Verkehrskontrolle durch. Zur selben Zeit verunfallt ein Lastwagen auf der gegenüberliegenden Strassenseite und geht in Flammen auf. Tarleton handelt schnell, läuft zu seinem Streifenwagen zurück und fordert Unterstützung an, bevor er zum Lastwagen eilt.

Am Unfallort erhält Tarleton Unterstützung von einem Leutnant, der den Unfall beobachtet hat. Gemeinsam können sie den Fahrer des Lastwagens aus der Fahrerkabine ziehen und in Sicherheit bringen. Einige Sekunden später explodiert die Kabine. Laut Polizei erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen.

(bgy/noh/Storyful)