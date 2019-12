Hai wirft Bub von Surfbrett

Der 7-jährige Surfer Chandler Moore war am Wochenende in New Smyrna Beach, Florida, USA mit seinem Vater Shaun auf dem Wasser unterwegs. Plötzlich fiel der Bub von seinem Brett ins Meer. Chandler hatte aufgrund eines Zusammenstosses das Gleichgewicht verloren. Der junge Surfer dachte zunächst, er sei mit einem gewöhnlichen Fisch kollidiert. Als er zu Hause die Aufnahmen seiner Go-Pro-Kamera prüfte, stellte er aber fest, dass der Fisch ein Hai war. Trotz der beunruhigenden Entdeckung erklärte der Bub gegenüber US-Medien, dass er weiterhin surfen wolle. Angst vor Haien habe er keine. Laut Experten kommt es in der Gegend um New Smyrna Beach weltweit am häufigsten zu Hai-Attacken auf den Menschen. (vwi)