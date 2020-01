Mann fängt Baby auf

Eine Überwachungskamera filmte eine unglaubliche Rettungsaktion. Zwei Frauen besuchten am 7. Dezember in Hurricane im US-Bundesstaat Utah ein Pfandhaus. Laut Bill Reel, dem Filialleiter des Pfandhauses, kamen die Frauen mit einem Baby ins Geschäft. Sie setzten es auf die Ladentheke und schauten Waffen an.

«Die jüngere der beiden Frauen liess das Baby kurz aus den Augen», sagte Peel gegenüber dem lokalen TV-Sender KUTV. «Zum Glück sah ich, wie das Baby wankte und ich sprang sofort zu ihm hin und fing es auf.»

(jd/Storyful)