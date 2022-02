Schwerer Unfall im Zürcher Oberland – Frontalkollision fordert zwei Verletzte Ein Fahrzeug gerät in Aathal-Seegräben auf die Gegenspur und prallt in ein anderes Auto, das in Flammen aufgeht. Ein Fahrer wird schwer verletzt. pu

Das weisse Cabrio geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal ins entgegenkommende Auto, das in Flammen aufging. Foto: Kapo ZH

Am frühen Sonntagabend hat sich auf dem Gemeindegebiet von Seegräben im Zürcher Oberland ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit einem weissen Cabrio von Seegräben her auf der Usterstrasse im Ortsteil Ottenhusen in Richtung Uster.

Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Zürich mitgeteilt hat. Es kam zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 31-Jähriger am Steuer sass. Dessen Personenwagen geriet nach der Kollision in Brand.

Cabrio-Fahrer schwer verletzt

Beide Fahrer konnten ihre stark beschädigten Autos selbstständig verlassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die herbeigeeilte Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Der 31-jährige Fahrer mussten mit leichten, der 33-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die genaue Unfallursache sei derzeit nicht bekannt und wird durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Fahrweise des weissen Cabrios machen können (Tel. 044 247 22 11).

