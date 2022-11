Sonntagswetter – Frostiges Erwachen in der ganzen Schweiz Tiefe Temperaturen heute zum Aufstehen: In der Nacht gab es verbreitet Bodenfrost. Nachdem sich der Nebel verzogen hat, soll es am Nachmittag auch im Flachland schön werden.

In der Schweiz gab es am Sonntagmorgen verbreitet Bodenfrost – auch im Flachland. So fiel in Bern/Zollikofen, Meiringen, Fribourg oder auch in Thun die Temperatur auf 0 Grad. Laut SRF Meteo wurde aber auch in zwei Metern Höhe Luftfrost gemessen.

Am Sonntag liegt im Mittelland Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 500 und 800 Metern. Dieser löst sich gemäss einem SRF-Meteo-Tweet am Nachmittag vielerorts auf. Darüber ist es sonnig. Gegen Abend zieht von Westen her Regen auf.

