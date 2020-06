Wie hat Corona die Hüttenwelt verändert?

Wir Bergler sind uns zwar gewohnt, flexibel auf Gegebenheiten zu reagieren. Die Schutzmassnahmen legen uns aber ein enges Korsett an. Sie sind in gewissen Hütten nur schwer umzusetzen und wirken sich stark auf den Platz aus. Wir haben in den vergangenen Wochen Leute abweisen müssen.