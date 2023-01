Männliche Opfer erzählen von sexuellen Übergriffen – «Früher dachte ich, einem Mann darf so etwas doch nicht passieren» Luca Russo und Denis Lysenko sind vom selben Zürcher Modelagenten belästigt worden. Wie sie gelernt haben, mit Scham, Selbstzweifeln und den Grenzen der Justiz umzugehen. Lisa Aeschlimann Annik Hosmann

Denis Lysenko (links) und Luca Russo kennen sich nicht, ihre Erfahrungen verbinden sie – und weitere junge Männer, die von einem Zürcher Modelagenten belästigt wurden. Fotos: Urs Jaudas / Sabina Bobst

Denis Lysenko will Modefotograf werden. Ein Freund empfiehlt ihm eine bekannte Männermodelagentur, mit der er selbst bereits gearbeitet hat. Lysenko, damals 21 Jahre alt, sagt heute: «Es war Vertrauenssache. Beim ersten Kontakt hatte ich den Eindruck, der Agent weiss, was er macht. Er war selbstbewusst, wie man halt sein muss, wenn man im Business erfolgreich sein will. Ich hatte überhaupt keine Red Flags.»