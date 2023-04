Trainerhoffnung Marcel Jenni – Früher schlug er über die Stränge, heute liest er Zen-Meister Der Zürcher war ein begnadeter Hockeyspieler und ein liebenswürdiger Rebell – mit bald 50 ist er mit sich im Reinen. In Basel führt er das U-18-Nationalteam an die Heim-WM. Simon Graf

«Ihr dürft mich noch Schöggi nennen.» Marcel Jenni im OYM-Trainingszentrum in Cham. Foto: Boris Müller

Marcel Jenni war vieles. Er war ein Jahrzehnttalent, als er als Teenager beim Grande Lugano anheuerte. Im Tessin war er ein Spektakelmacher mit seinen Sturmläufen auf dem Eis und im Nachtleben. Er war WM-Held, verhalf Nationaltrainer Ralph Krueger mit seinen Toren 1998 zum perfekten Start in eine neue Ära. Er wurde zum Vertriebenen, nachdem er sich 2000 mit Coach Jim Koleff überworfen hatte. In Schweden wurde er dann zum Schweizer Pionier. Er wurde zum Sündenbock, als ihn Krueger 2002 in Salt Lake City zusammen mit Reto von Arx nach Hause schickte (Stichwort: Bieraffäre). Er war der Unermüdliche, spielte bis 40, ehe im Oktober 2014 ein fataler Sturz in die Bande seine Karriere beendete.