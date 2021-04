Gastro-News der Woche – Frühlingserwachen in der Zürcher Gastronomie Ein Spezialmenü von zwei Gourmetköchen, Happenings und Pop-ups in der Stadt: In der ersten Woche nach dem Öffnungsschritt ist in der Gastronomie viel los. Claudia Schmid

Zwei Köche, ein Menü zum Mitnehmen

Bereiten derzeit ihr Spezialmenü vor: Sebastian Rösch (l.) und David Heimer. Foto: PD

Beide sind Küchenchefs in Fine-Dining-Restaurants, Anfang 30 und leben seit zehn Jahren in Zürich. Beide sind mit «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet und entspannte Typen: Sebastian Rösch, Chefkoch im Restaurant Mesa, und David Heimer, Chef de Cuisine im Josef, haben viele Gemeinsamkeiten.

Seit einiger Zeit sind sie befreundet – Rösch und Heimer haben länger im Kreis 6 gewohnt und kennen sich ursprünglich aus dem Quartier.

Ihre Freundschaft wird nun auch kulinarisch besiegelt: Für kommenden Freitag bereiten der gebürtige Bayer Rösch und der gebürtige Schwede Heimer einen speziellen Mehrgänger zu. Das sogenannte «4 Hands Take Away Dinner» besteht aus sechs vorbereiteten Gängen, kann ab sofort vorbestellt und am 23. April im Mesa abgeholt werden. Wie das Menü im Detail aussieht, wollen die Köche nicht verraten. Klar ist aber, dass Zutaten aus der jeweiligen Heimat der Chefs eine Rolle spielen werden.