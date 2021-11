Sweet Home: Ideen zum Reinkuscheln – Fühlen Sie sich daheim geborgen? Wohnlichkeit, Entspanntheit und gemütliche Rückzugsorte: Hier entdecken Sie, was ein Home Sweet Home ausmacht. Marianne Kohler Nizamuddin

Einrichten ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist schlussendlich so, wie bei der Kleidung. Auch wenn man kein Stylist ist, zieht man sich jeden Tag gut an. Wenn man gut angezogen ist, fühlt man sich besser. Je weniger man auf die Kleidung und die eigene Erscheinung achtet, umso mehr ist das ein Zeichen dafür, dass man sich selbst nicht mehr richtig wahrnimmt.

Einrichten geht noch tiefer. Wenn das Zuhause kein Gefühl der Geborgenheit bietet, dann fühlt man sich schnell ein wenig verloren oder gar heimatlos. Ein gutes Zuhause sorgt für einen Boden, eine gute Ausgangslage. Machen Sie es sich also in diesem Sinne gemütlich, warm, komfortabel und schön. Foto über: My Scandinavian Home