Streit um Klimapolitik – Führender US-Klimawissenschaftler kritisiert Ständeräte Bürgerliche Politiker sind privat umweltbewusst, im Parlament wollen sie beim Klimaschutz aber sparen. Michael E. Mann warnt vor inkonsequenter Haltung und sagt, wir seien auf den Staat angewiesen. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

Der Atmosphärenwissenschaftler Michael E. Mann sagt, individuelle Entscheidungen reichten nicht, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Es brauche rasche Veränderungen auf der systemischen Ebene. Foto: Keystone

Selbst einer der weltweit führenden Klimawissenschaftler ist schockiert, was die Erderwärmung zurzeit mit den Schweizer Gletschern macht. «Ich war im Juli in der Schweiz und habe das selbst gesehen», sagt der Klimatologe Michael E. Mann. «Ich war wirklich erstaunt über die Geschwindigkeit des Rückgangs der einst majestätischen Gletscher in den Schweizer Alpen.»