Faktencheck zur SRF-«Arena» – Führt die Pflegeinitiative zu höheren Kosten und Prämien? Das Pflegepersonal braucht mehr Unterstützung. Doch Befürworter und Gegner der Vorlage sind sich uneinig, wie diese aussehen soll. Sechs Aussagen aus der Abstimmungs-«Arena» auf dem Prüfstand. Markus Brotschi Luca De Carli Yannick Wiget

Sagt, dass der Pflegenotstand mit dem Gegenvorschlag schneller behoben wird: Gesundheitsminister Alain Berset. Foto: Screenshot SRF

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Überlastung des Schweizer Gesundheitswesens ein Dauerthema. Und wie es der Zufall so will, stimmen wir just am 28. November über die Vorlage «Für eine starke Pflege» ab. Sie verlangt unter anderem Massnahmen zur Sicherung der Pflegequalität und dass der Bund die Arbeitsbedingungen in den Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen verbindlich regelt. Dazu zählt die Höhe der Löhne. Den direkten Gegenvorschlag lehnt das Initiativkomitee ab.

Dieser tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. Der Gegenvorschlag des Parlaments sieht vor, dass Bund und Kantone für die nächsten acht Jahre bis zu einer Milliarde Franken in die Ausbildung von Pflegepersonal investieren. Zudem soll das Pflegepersonal gewisse Leistungen direkt bei den Krankenkassen abrechnen können, wie das die Initianten fordern. Zu den Arbeitsbedingungen und den Löhnen sieht der Gegenvorschlag aber keine neuen Regelungen vor.