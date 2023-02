Brunchen in Zürich – Fünf empfehlenswerte Orte zum Zmörgele Das Brunchangebot in Zürich ist gross und wird immer ausgefallener. Wo man auch unter der Woche frühstücken kann – und wo es mehr gibt als nur Zopf und Käseplättli. Moira Jurt Claudia Schmid

Peruanisch inspiriert: Der neue Brunch im Cantina bei der Kalkbreite. Foto: Ida Dziedzic

«Der ganze Brunch gehört vor Gericht gestellt», sagte Moderator Hannes Hug kürzlich in der Serie «Mein Wochenende» des «Tages-Anzeigers». Autor Gion Mathias Cavelty behauptete in der gleichen Serie gar: «Ich brunche nicht, ich rauche nur Zigarren.» Wir finden Brunchen nicht so schlimm wie die beiden Herren. Denn gerade an langweiligen, dunklen Wintertagen gibt es manchmal nichts Besseres, als den Tag bei einem ausgedehnten Frühstück vorbeiziehen zu lassen. Bei den folgenden Tipps handelt es sich um Klassiker, aber auch um zwei Neuentdeckungen. Fakt ist: Das Brunchangebot in Zürich wird von Jahr zu Jahr grösser und ausgefallener.