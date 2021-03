Gerhard Richter im Kunsthaus Zürich – Fünf Gründe, warum er der erfolgreichste Maler der Welt ist Bald kommt das Highlight des Ausstellungsfrühlings: Das Kunsthaus zeigt Gerhard Richters Landschaftsbilder. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses Mannes? Paulina Szczesniak

Mag den Rummel um seine Person zwar nicht besonders, hat sich aber daran gewöhnt: Gerhard Richter, hier im Sommer 2014 anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung in der Fondation Beyeler. Hinten an der Wand: eins seiner Farbschemata. Foto: Tamedia

Dieser Gerhard Richter! Der Maler, der letzten Monat 89 geworden ist, hat im Laufe seiner Karriere sämtliche verfügbaren Ranglisten zur zeitgenössischen Kunst angeführt. Ein absoluter Topverdiener seiner Gilde ist er sowieso; es heisst, er zähle zu den 500 reichsten Deutschen. Nun kommt er mit einer grossen Ausstellung erstmals ins Kunsthaus Zürich, die – Abstandsregeln hin, Hygienemasken her – gestürmt werden wird. Da muss die Frage erlaubt sein: Warum ist der Mann eigentlich so furchtbar erfolgreich? Wir wagen einen kleinen Erklärungsversuch in fünf Kapiteln.

1. Er ist das Tagebuch einer ganzen Nation

2004 kam etwas Ungeheuerliches ans Licht. Gerhard Richters Tante Marianne Schönfelder war 1945 im Rahmen des Euthanasieprogramms von den Nazis ermordet worden. Zu den Verantwortlichen damals gehörte auch ein gewisser Heinrich Eufinger, SS-Obersturmbannführer – und der Vater von Richters erster Frau. Ohne diesen Zusammenhang zu kennen, hatte Richter sowohl seinen Schwiegerpapa als auch seine Tante (nach Fotos) wiederholt gemalt. Ein tragischer Zufall, sicher, aber auch emblematisch für unsere Faszination für den Maler: Richter, das ist geronnene Geschichte. Drittes Reich, Trennung und Wiedervereinigung, Aufarbeitung, das alles hat der Künstler mit Jahrgang 1932 selbst erlebt, und all das steckt eben auch in seiner Kunst. Da ist «Birkenau-Zyklus» mit Gemälden nach aus dem KZ geschmuggelten Fotos von Holocaustüberlebenden. Da sind die Porträts der RAF-Terroristen. Und da ist natürlich seine eigene Flucht aus der DDR 1961. Man sollte Künstler und Werk nicht vermischen, heisst es immer. So schwer wie bei Richter fällt das selten.

2. Er kennt keine Berührungsängste

Mag sein, dass er sich zwischen Leinwänden und Ölfarbe am wohlsten fühlt. Das hinderte ihn aber nie daran, immer mal wieder mit anderen Techniken herumzuexperimentieren. Nehmen wir die Streifenbilder: knallbunte, horizontale Strichcodes, manche davon 10 Meter lang. Wer davorsteht, meint, nur ein ganz kleines Stück von etwas zu sehen, das sich nach allen Seiten hin endlos erstreckt. Die farbigen Linien beginnen zu flirren, die Tiefenwahrnehmung setzt aus, man fühlt sich losgelöst und aufgehoben zugleich … Magie des Handwerks? Eben nicht, sondern am Compi konzipierte, vom Inkjet ausgedruckte Ware!

Oder dann sein Pixelfenster im Kölner Dom (Einweihung 2007). Obwohl erklärter Atheist, nahm Richter die Einladung an, es zu gestalten. Radikal abstrakt, besteht es aus 11'263 Glasquadrätchen in 72 Farben, angeordnet per Zufallsgenerator. Nicht ganz das, was sich der damalige Kardinal ausgemalt hatte. Das Ding passe eher in eine Moschee, polterte er (wofür es Haue von den Medien gab). Und Richter? Blieb stoisch wie immer und erklärte, er habe null Bezug zum Islam und fühle sich als «Spross des Christentums, der ohne den Glauben an eine höhere Macht oder etwas Unbegreifliches nicht leben» könne. Da ist offenbar etwas dran, denn letzten September präsentierte er wieder drei (grandiose!) Fenster in der saarländischen Abteikirche Tholey.

Wenn die Sonne reinscheint, wähnt man sich im Himmel: Richters Pixelfenster im Südquerhaus des Kölner Doms. Foto: Imago / viennaslide

3. Es wird mit ihm nie langweilig

Die fotorealistischen Werke, die Farbschemata, die Wolkenbilder, die Porträts ... Manche unken, Richter sei deshalb so erfolgreich, weil da für jeden etwas dabei ist. «So strategisch denke ich nicht», konterte der Künstler vor ein paar Jahren, darauf angesprochen. «Ich mach einfach, worauf ich Lust hab.» Aber es stimmt schon: Nicht viele arbeiten derart variantenreich. Besuche in Richter-Retrospektiven – die letzte tourte 2011/12 von der Tate Modern in London über die Neue Nationalgalerie in Berlin bis ins Centre Georges Pompidou in Paris – gestalten sich wie Spaziergänge zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, zwischen Düster- und Heiterkeit, zwischen intuitiv und analytisch Geschaffenem.

Es muss nicht immer abstrakt sein! «Venedig (Treppe)» entstand 1985 – und ist auch in der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus zu sehen. Foto: bpt / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY

4. Seine Kunst ist nicht verkopft

Ein kleiner Blick zurück ins Jahr 2014, als Gerhard Richter im Kunstmuseum Winterthur die oben erwähnten Streifenbilder Gemälden auf Glas gegenüberstellte, für die er grosse Scheiben auf Lackfarbepfützen gedrückt hatte. Digitale Strichcodes trafen auf heitere Batikoptik. So unterschiedlich diese Werke auch sein mochten, so hatten sie doch etwas Wichtiges gemeinsam: Sie waren berückend simpel, im besten Sinne. Das ist typisch Richter: Egal, wie viel Denkarbeit seiner Kunst vorausgeht, am Ende ist sie nie verkopft. Was er malt, versteht jeder. Ein durch und durch demokratisches Kunstverständnis.

Farbrausch aus dem Tintenstrahldrucker: Richters Streifenbilder. Foto: Imago / Gerhard Leber

5. Die Preise sind halt schon faszinierend

Vielleicht hatte Richter immer noch die Formel im Kopf, mit der sein Galerist in den 1960ern den Wert seiner Gemälde errechnete: (Höhe + Breite in Zentimetern) x 10 = Preis in DM. Jedenfalls meinte er, als das Auktionshaus Sotheby’s 2013 sein Bild «Domplatz, Mailand» für 37 Millionen Dollar versteigerte und ihn damit zum damals teuersten lebenden Künstler machte, dies sei «genauso absurd wie die Bankenkrise: unverständlich, albern, unangenehm». Trotzdem wird er es verkraftet haben, dass er wenig später seinen eigenen Rekord gleich selber brach, mit 41 Millionen Euro. Welch skurrile Blüten dieser finanzielle Höhenflug teils treibt, beweist jene Episode, bei der ein Schlitzohr weggeworfene Skizzen des Meisters aus dem Altpapiercontainer vor dessen Kölner Villa fischte, um sie zu Geld zu machen. Der Plan misslang, und das Amtsgericht musste entscheiden, ob es sich nun um Kunstklau oder doch eher um Kunstrettung handelte – nachdem Experten das Altpapier auf immerhin 60’000 Euro geschätzt hatten. Also womöglich noch Finderlohn für den Dieb? Nichts da! 3000 Euro Busse.

Jetzt bloss nicht fallen lassen! Ein Gemälde von Richter an einer Auktion, letzten Februar in London. Foto: Tristan Fewings / Getty Images / Sotheby's

Zur Person: Infos einblenden 1961, noch keine 30, flieht Gerhard Richter mit seiner ersten Frau aus der DDR; was er von seinen bis dahin entstandenen Werken in die Finger bekommt, verbrennt er. Im Westen beginnt eine neue Zeitrechnung und eine unglaubliche Karriere: Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, Venedig-Biennale (1972), wieder Düsseldorf, diesmal als Professor, bis 1993. Dann die ersten Retrospektiven, die wohl wichtigste fand anlässlich seines 70. Geburtstags 2002 im New Yorker Moma statt. Kein lebender Künstler hatte dort je eine grössere Ausstellung. Heute lebt Richter mit seiner dritten Frau, der Malerin Sabine Moritz, in Köln. Letzten September gab er bekannt, sein malerisches Werk abgeschlossen zu haben. Fortan will er sich ganz der Zeichnung widmen.