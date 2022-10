Tipps für Zürcher Liveshows – Fünf Konzerte, die Sehnsucht auslösen Von der Londoner Rapperin Little Simz über die Trip-Musik von Yin Yin bis zur Mundart-Melancholie von Stahlberger: Diese Konzerte vertreiben die langen Herbstnächte. Tim Wirth

Viele kennen Little Simz aus der Netflix-Serie «Top Boy». Als Rapperin ist sie fast noch besser denn als Schauspielerin. Quelle: PD

Stahlberger

«Lüt uf Fotene» heisst das neue Album der Ostschweizer Band Stahlberger. Foto: Adrian Elsener

«Gfange mit 30i, han mir vorgestellt, i wär tod. Aber du hesch mir e File gschenkt, imene Brot.» Das singt Manuel Stahlberger in seinem neuen Song «Hei zu dir», den er gemeinsam mit seiner Band aufgenommen hat. Die Mundartsongs, die der St. Galler schreibt, sind immer Kurzgeschichten und vermitteln eine ganz eigene Sicht auf die Welt. Mal landet man in einer Hütte und isst Bohnen aus Büchsen, mal sitzt man am Feuer und schaut den Flammen zu.