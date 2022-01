Überschaubar und familienfreundlich – Fünf Skigebiet-Tipps für den Kanton Bern Im Berner Oberland liegen grosse Skigebiete wie die Jungfrau-Region, Gstaad-Saanenland oder Adelboden-Lenk. Hier fünf Tipps für Wintergäste, die es gern kleiner und überschaubarer haben. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Das Skigebiet Axalp ist ideal für Anfänger und Familien. Foto: zvg

Axalp

Hoch über dem Brienzersee liegt das Skigebiet Axalp mit 15 Pistenkilometern auf einer Höhe von 1530 bis 2000 m ü. M. Die Axalp ist ab Brienz mit dem Postauto oder dem Auto in einer guten halben Stunde erreichbar. Anfänger, Familien und Wiedereinsteiger fühlen sich hier wohl, denn zwei Drittel der Pisten sind blau markiert und leicht zu befahren. Sechs Liftanlagen bringen die Ski- und Snowboardfahrer auf den Berg.

Das Übungsgelände Axiland ist das optimale Terrain für Anfänger. Für die Jüngsten gibt es zwei Kinderskilifte und eine Skischule. Freestyle-Fans können sich im Funpark auf der Windegg austoben. Zum Übernachten laden gemütliche Gruppenunterkünfte sowie Ferienwohnungen. Unten am Brienzersee gibt es diverse Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels.

Beatenberg und Hohwald

Während die Pisten am Niederhorn Fortgeschrittene erfreuen, kommen Kinder im Skigebiet Hohwald auf ihre Kosten. Foto: zvg

Der Familienferienort Beatenberg auf einer Geländeterrasse über dem Thunersee auf rund 1200 m ü. M. ist die beste Aussichtsplattform für Eiger, Mönch und Jungfrau. Man erreicht Beatenberg mit dem Auto oder dem Bus in rund einer halben Stunde ab Interlaken. Oder man nimmt den Bus oder das Thunerseeschiff zur Beatenbucht und von dort die Standseilbahn. Von dieser kann man in die Umlaufbahn zum Niederhorn (1950 m ü. M.) umsteigen. Die Pisten am Niederhorn sind eher für Fortgeschrittene geeignet. Hingegen gibt es am Dorfrand auch das kleine Skigebiet Hohwald mit einem Bügellift, zwei Kinderliften und drei leichten bis mittelschweren Pisten.

Langlaufloipen, Winterwanderwege, Schneeschuhwandern, Schlittelbahn, Gleitschirmfliegen und ein Hallenbad mit 25-Meter-Becken und Panoramasicht runden das Angebot ab. In Beatenberg gibt es eine gute Auswahl an Hotels und Ferienwohnungen.

Bumbach

Auf diesen Hügeln erlernte Beat Feuz das Skifahren. Foto: zvg

«Gemütlich und gmögig» sei das Skigebiet Bumbach bei Schangnau im Emmental, schrieb der «Beobachter» – genau wie Beat Feuz. Wieso Beat Feuz? Der Weltmeister und Olympiamedaillengewinner aus Schangnau stand in Bumbach als Knirps zum ersten Mal auf den Ski. Sein Grossvater hatte hier, auf abschüssigen Weiden zwischen dunklen Wäldern, vor Jahrzehnten den ersten Skilift gebaut. Das kleine Skigebiet mit 9 Pistenkilometern, erschlossen von zwei Schleppliften, einem Kinderlift und einem Förderband, ist ideal für Familien und für Anfänger. Die neun Kilometer lange Langlaufloipe Bumbach–Kemmeriboden führt durch die Winterlandschaft entlang der Emme.

In Bumbach gibt es ein rustikales Hotel, in Schangnau zwei. Zum weitherum bekannten Familienresort Kemmeribodenbad sind es nur vier Kilometer. Bumbach ist von Bern 60 Autokilometer entfernt, mit Bahn und Postauto braucht man eine gute Stunde.

Jaunpass

Für klassische Langläufer und für Skater werden je 15 km Loipen präpariert. Foto: zvg

Der 1508 Meter hohe Jaunpass bildet den Übergang vom Berner Simmental ins Freiburger Greyerzerland. Das kleine Skigebiet mit 10 Pistenkilometern, die meisten breit und sonnig, ist bei Familien beliebt. Junge Anfänger sind im Kids Village der Schweizer Ski- und Snowboardschule willkommen. Für den bequemen Transport sorgen zwei spezielle Kinderskilifte. Fünf blaue sowie je eine rot und schwarz markierte Abfahrt können jeden Anspruch erfüllen. Der Hüttlistalden-Lift auf der anderen Seite der Jaunpass-Strasse ist ein Geheimtipp für Fortgeschrittene. Freestyler können sich im Funpark verausgaben. An bestimmten Terminen ist Nachtskifahren möglich.

Für klassische Langläufer und für Skater werden je 15 km Loipen präpariert. Im Skigebiet gibt es nur Ski- und Ferienhäuser. Ein grösseres Angebot an Hotels findet sich in Zweisimmen auf der Berner und in Charmey auf der Freiburger Seite des Passes.

Meiringen-Hasliberg

Im Skihäsliland werden die Kleinsten auf spielerische Art in die Kunst des Skifahrens eingeführt. Foto: zvg

Bereits viel grösser ist das Skigebiet Meiringen-Hasliberg an der Grenze des Berner Oberlandes und des Kantons Obwalden. Auf einer Höhe von 1080 bis 2433 m ü. M. gibt es im Haslital 60 Pistenkilometer, die von mehr als 20 Liftanlagen erschlossen werden. Das Skigebiet liegt ausschliesslich in der Gemeinde Hasliberg, ist aber über eine Luftseilbahn direkt mit Meiringen unten im Tal verbunden. Die Ferienregion Meiringen-Hasliberg hat das Zertifikat «Familien willkommen» von Schweiz Tourismus. Neben Ski- und Snowboard-Abfahrten vorwiegend auf blauen und roten Pisten gibt es verschiedene Schlittelstrecken, Winterwanderwege, Langlaufloipen, Schneeschuhlaufen und so weiter. Das Skigebiet ist auch für sein Skirennzentrum und die FIS-Europacup-Rennen bekannt. Im Skigebiet selbst sowie in Meiringen werben zahlreiche Hotels verschiedener Kategorien um Gäste.

Meiringen ist ab Interlaken Ost mit der Bahn oder dem Auto in einer guten halben Stunde erreichbar. Nach Hasliberg braucht man mit dem Auto ab Interlaken circa eine halbe Stunde, mit Bahn und Postauto etwa eine Stunde und 20 Minuten, ab Luzern mit dem Auto etwa 45 Minuten, mit dem ÖV eine Stunde und 40 Minuten.

