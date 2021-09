Beginn des ZFF – Fünf Tipps zum Festivalstart Diesen Donnerstag fängt das 17. Zurich Film Festival an. Im Programm gibts Highlights über Hongkong, Pornos und die Zukunft der Arbeitswelt. Gregor Schenker

In Hongkong räumt die Polizei immer wieder Schlafplätze von Obdachlosen. In «Drifting» gehen die Randständigen deswegen vor Gericht und verklagen die Behörden. Foto: ZFF

Drifting

Drama von Jun Li, Hongkong 2021, 112 Min.

Hongkong hat hohe Grundstückpreise, aber eine mangelhafte Sozialversorgung. Das ist die Grundlage für das Obdachlosenproblem der Stadt. «Drifting» nimmt das Thema auf und erzählt von einem Mann, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder auf der Strasse bei seinen Freunden landet. Als die Polizei den Schlafplatz der Obdachlosen räumt, gehen sie vor Gericht. Der Film basiert auf einem wahren Fall von 2012.

Casino

Martin Scorsese, USA 1995, 178 Min.

Sharon Stone kommt dieses Jahr nach Zürich, um den Golden Icon Award entgegenzunehmen. Am Sechseläutenplatz läuft sie über den grünen Teppich, danach wird Scorseses Mafia-Klassiker «Casino» gezeigt. Stone spielt die Edelprostituierte Ginger, die ganz auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist und dabei wenig Skrupel an den Tag legt. Die Rolle brachte ihr eine Oscarnominierung ein.

Youth Topia

Science-Fiction von Dennis Stormer, CH/D 2021, 85 Min.

Es ist ein bisschen wie in «Futurama», wo der Held nach seiner Ankunft in der Zukunft vom Computer zum Lieferjungen bestimmt wird. In «Youth Topia» erfährt Wanja (Lia von Blarer), dass sie Kreativassistentin in einem Architekturbüro sein darf. Jedenfalls hat das der Algorithmus errechnet. Die Heldin aus der schweizerisch-deutschen Koproduktion bewegt sich übrigens nicht nur im Film, man kann ihr auch auf Instagram unter @wanjaphobia3000 folgen.

Pleasure

Drama von Ninja Thyberg, S 2021, 108 Min.

«Sind Sie wegen der Arbeit oder zum Vergnügen hier?» «Zum Vergnügen.» Die Schwedin Bella (Sofia Kappel) fliegt in die USA, um ein Porno-Starlet zu werden. Bald muss sie sich überlegen, wie weit sie vor der Kamera wirklich gehen will. Denn wer sich zurückhält, kommt nicht weit. Der Film stellt das sehr explizit dar, aber auch mit einer Sachlichkeit, die wenig Sinnliches oder Erregendes an sich hat.

The Card Counter

Drama von Paul Schrader, USA/GB/China 2021, 112 Min.

Als Drehbuchautor von «Taxi Driver» und Regisseur von «American Gigolo» war Paul Schrader ein herausragender Vertreter des New Hollywood. Das ZFF verleiht ihm das Goldene Auge für sein Lebenswerk. Im Kongresshaus präsentiert er seinen neuen Film «The Card Counter», einen Rachethriller mit Oscar Isaac. Und Schrader gibt eine Masterclass im Filmpodium, wo er aus seinem Leben und von seinem Werk erzählt.

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. @GregorSchenker

