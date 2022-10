Schütze festgenommen – Fünf Tote durch Schüsse in North Carolina Die Polizei der Stadt Raleigh in North Carolina forderte die Menschen auf, zuhause zu bleiben, nachdem ein Mann mehrere Menschen mit einer Schusswaffe getötet und verletzte hatte.

Die Einsatzkräfte in Raleigh besprechen sich. (13. Oktober 2022) Keystone/Travis Long/The News & Observer

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Nach der Tat in Raleigh sei der mutmassliche Schütze zunächst in einem Wohngebiet eingekreist und schliesslich festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Bürgermeisterin Mary-Ann Baldwin sprach von einem «traurigen» Tag für ihre Stadt.

Unter den Todesopfern war ein Polizist, der nicht im Dienst gewesen sei, wie Bürgermeisterin Baldwin bei einer Pressekonferenz sagte. Zu den Verletzten zählte demnach ein Polizist einer Hundestaffel. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.

«Das ist ein trauriger und tragischer Tag für die Stadt Raleigh», sagte Baldwin. Raleigh ist die Hauptstadt von North Carolina und hat rund 469’000 Einwohner.

«Ich habe ihn im Garten gesehen»

Die ersten Schüsse waren den Behörden zufolge nach 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) auf einem Spazierweg abgegeben worden. Ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften suchte danach nach dem Täter, wie örtliche Medien berichteten. Nach seiner Festnahme wurden zunächst keine Angaben zu seiner Person gemacht.

«Ich habe ihn im Garten vor meinem Haus gesehen», sagte ein Augenzeuge dem Lokalsender WRAL. «Er hatte ein Jagdgewehr mit langem Lauf und trug Tarnkleidung.»

Schusswaffengewalt ist ein grosses Problem in den USA. 2021 starben in dem Land etwa 49’000 Menschen durch den Einsatz von Schusswaffen – das sind im Schnitt mehr als 130 Todesopfer pro Tag. Bei mehr als der Hälfte dieser Fälle handelt es sich um Suizide mit Schusswaffen.

Bürgermeisterin Baldwin rief zum Handeln auf. «Wir müssen auf die Waffengewalt reagieren», sagte sie. «Unsere Aufgabe ist riesengross. Und heute Abend ist unsere Trauer riesengross.»

Das Waffenrecht gehört zu den strittigsten Themen in den USA. Während demokratische Politiker und von den Demokraten regierte Bundesstaaten in der Regel für striktere Waffengesetze eintreten, halten die Republikaner und konservative Bundesstaaten dagegen. Sie pochen auf das in der US-Verfassung festgeschriebene Grundrecht, eine Schusswaffe zu tragen. Trotz wiederholter Schusswaffenangriffe mit vielen Todesopfern in den vergangenen Jahren verschärfte der US-Kongress das Waffenrecht daher nur leicht.





DPA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.