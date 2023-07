Dauer der Schweizer Sommerferien – Fünf Wochen, sieben Wochen – oder fast drei Monate? Je nach Kanton haben Schweizer Schulkinder sehr unterschiedlich lange Sommerferien. Ist das eine Gefahr für die Chancengleichheit? Was sollten Eltern beachten? Expertinnen ordnen ein. Tina Huber

Im Tessin sind es zehn Wochen Sommerferien, im Kanton Zürich nur deren fünf. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Busse und Trams leer, die Freibäder angenehm unbevölkert: Die Schweiz ist im Sommerferienmodus. Alle Schulkinder haben unterrichtsfrei, viele Familien sind verreist. Während in manchen Kantonen die unbeschwerte Zeit noch wochenlang andauert, füllen sich andernorts die Schulhäuser schon bald wieder. Doch ausgerechnet in jenem Kanton, in dem die langen Ferien schon im Frühsommer begonnen haben, nimmt die Volksschule ihren Betrieb als Letztes wieder auf. Noch bis Ende August haben die Tessiner Kinder schulfrei – das macht ganze zehn Wochen Sommerferien.