«Das ist Australien» – Fünfjähriger überlebt Pythonangriff in Byron Bay Ein Fünfjähriger hat den Angriff einer drei Meter langen Würgeschlange in Australien überlebt. Der Vater zeigt sich unerschrocken.

1 / 3 Der Fünfjährige namens Beau wurde von der Schlange angegriffen und gebissen. (Symbolbild) IMAGO/Scherf

Der Junge mit Namen Beau habe am Rand eines Pools in der südostaustralischen Küstenstadt Byron Bay gespielt, als eine Python ihn Biss, ins Wasser stürzte und sich um eines seiner Beine schlang, wie sein Vater Ben Blake der Radiostation Nine am Freitag erzählte.

«Ich glaube, die Python sass da irgendwie und wartete auf ein Opfer – ein Vogel oder so – und dann war es Beau», sagte Blake. Der 76-jährige Grossvater des Jungen sprang zur Hilfe, tauchte in den Pool und zog den Jungen raus, mit der Schlange noch ums Bein geschlungen.

«Ich bin kein kleiner Kerl»

Beaus Vater wuchtete die Python vom Bein und versuchte, die Situation zu beruhigen. «Ich bin kein kleiner Kerl, ich hatte ihn in 15 bis 20 Sekunden befreit», sagte er der Radiostation. Der Junge habe sich tapfer geschlagen. «Nachdem wir das Blut weggewischt und ihm gesagt hatten, dass er nicht sterben würde, weil es keine Giftschlange war, ging es ihm eigentlich ziemlich gut.»

Pythons sind nicht giftig. Der Fünfjährige wird allerdings behandelt, damit der Biss sich nicht entzündet. Blake sagte, die Schlange sei wieder ausgesetzt worden. «Schauen Sie, so ist es, wo wir leben», tat er die Begegnung mit der Schlange ab. «Das ist Australien. Die sind hier unterwegs.»

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.