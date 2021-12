Generation X und Klimawandel – Für Ayurveda-Seminare durch die Welt jetten Wir 40- bis 55-Jährigen wussten früh Bescheid, aber andere Dinge waren wichtiger. Nun müssen wir eingestehen: Wir haben den Klimawandel verschlafen. Eine Selbstkritik. Nicolas Richter

Die Welt gehört uns: Der Hedonismus der Neunzigerjahre ist legendär. Foto: Claudia Klein

Der Sommer 1992 war heiter. «Geht raus und lebt», sagte der Lehrer bei der Feier zum Schulabschluss, also gingen wir raus und lebten. Es lief Musik von U2, deren Ego wieder mal in neuen Höhen gipfelte, ich trank Cocktails, die ich heute meiden würde, und trat bald durch das Tor zur Welt, den Flughafen, von welchem ich dann öfter abgehoben habe, als ich es zählen kann.



Die UN baten damals zum historischen Umweltgipfel nach Rio. Die Uhrenfirma Swatch verkaufte eine türkisgrüne Sonderedition – Umweltbewusstsein als dezentes Plastik-Accessoire, das leise vor sich hin tickte. Mehr war damals nicht unbedingt üblich oder gar erwünscht. Zumindest beschwerte sich zum Schulabschluss eine Clique mit Hang zu Markenklamotten über die «Ökos» in unserem Jahrgang, die ständig die Welt verändern wollten und dabei auch noch selbstgestrickte Pullis trugen.



Insgesamt hatten wir in Umweltdingen ein ganz gutes Gewissen: So erledigte sich das Ozonloch gerade durch ein globales Verbot diverser Giftstoffe. In den Supermärkten standen jetzt Deosprays mit dem Aufkleber «Ohne FCKW», was das angenehme Gefühl vermittelte, dass wir gleichzeitig die Stratosphäre wiederherstellen und gut riechen konnten. So bequem war die Weltrettung damals.



Im Nachhinein wirkt diese Unbekümmertheit ein bisschen seltsam, so als hörte man heute Eurodance. Tatsächlich empfinde ich ein latentes Unbehagen, weil ich damals wie heute zu wenig fürs Klima getan habe. Einigen Altersgenossen geht es ähnlich: Nachdem die «Fridays for Future»-Bewegung 2018 in Gang gekommen war, schrieb der Kolumnist James Moore im «Independent», seine Generation, die «Generation X» der zwischen 1965 und 1980 Geborenen, habe die Welt zugrunde gehen lassen – vor lauter Party habe sie die wichtigen Dinge übersehen.