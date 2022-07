Komikerin Carolin Kebekus in Zürich – Für den Feminismus will sie nerven Sie hat einen derben Humor. Und eine feministische Agenda. Carolin Kebekus ist die Chefkomikerin Deutschlands und tritt am Freitag mit «Pussy Nation» im Hallenstadion auf. Lena Kesseli

Die deutsche Komikerin ist mit ihrem jüngsten Programm auf Tour und macht damit Halt in Zürich. Foto: PD

Sie füllt die grössten Hallen. Carolin Kebekus ist eine der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Dabei hat sie sich ihren Platz in der männerdominierten Branche hart erkämpft. Heute setzt sich die 42-Jährige vor allem für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Kunstszene ein. Das widerspiegelt sich auch in ihrem Programm und dem öffentlichen Engagement. Der derbe Humor, der sie einst berühmt machte, ist jedoch geblieben. Das gefällt den Fans.