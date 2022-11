Schweizer Spitzencurlerinnen – Für den Ruhm verzichten sie auf jeden Luxus Silvana Tirinzoni kämpft mit ihrem neuen Team in Östersund um EM-Medaillen. Die 43-Jährige ordnet nochmals alles dem Curling unter – und schränkt sich dafür ein. Marco Oppliger

Sie hat noch nicht genug: Die dreifache Weltmeisterin Silvana Tirinzoni will der Konkurrenz auch mit ihrer neuen Equipe einheizen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

9 Spiele, 6 Siege – und damit die Qualifikation für die K.-o.-Phase. Silvana Tirinzoni ist mit dem CC Aarau an der EM in Östersund (SWE) auf Medaillen-Kurs. Am Donnerstagmittag trifft die Equipe im Halbfinal auf Italien.