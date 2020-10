Fehlende Grosskonzerte – Für die einen Konzert, für Hunderte Lebensgrundlage Was bricht alles weg, wenn Grosskonzerte ausfallen? Ein Rundgang in Oerlikon am Abend der geplatzten Hallenstadion-Show von One Republic. David Sarasin

An einem Konzert im Hallenstadion arbeiten rund 350 Personen. Viele von ihnen, wie etwa die Bühnenbauer, sind mit Corona in prekäre Situationen geraten. Foto: PD

In Oerlikon ist es ruhig geworden. Mit dem Verbot von grossen Veranstaltungen fällt das weg, was für das Quartier bezeichnend war: Menschenmassen, die Woche für Woche ins Hallenstadion, in die Halle 622 oder das Theater 11 strömten.

Am vergangenen Dienstagabend hätte die amerikanische Popband One Republic auf dem Programm gestanden. Der Vorverkauf wurde Anfang Jahr eröffnet, rund 8000 Tickets waren bereits verkauft. Doch dann kam Corona.

Seit am Mittwoch bekannt wurde, dass bis auf weiteres Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten sind, hat die Branche die Perspektive verloren. Man rechnet mit Grosskonzerten frühestens im Sommer 2021. Was bedeutet das für die 350 Leute, die während des Auftritts von One Republic im Einsatz gestanden hätten?