Die Bäume am See sind vom Regen sehr dunkel geworden, sehen aus wie Leerstellen in Form von Bäumen, ausgeschnitten aus der Welt. Und ein Mensch mit vielen Muskeln an den Beinen rennt im Kreis, als habe er vergessen, was zu tun sei, am Mittwochmorgen, Mitte März, um halb zehn. Als habe er vergessen, wo er hin muss, wo sein Auto steht, seine Wohnung mit Seeblick und wo er arbeitet, wer er ist.

Was macht dieser Mensch da in seiner hautengen Kleidung, die reflektiert, in Lila und Silber, wenn das Licht ihn trifft?, fragt eine Frau in einem langen, schwarzen, etwas staubigen Mantel und mit weissem langem Haar, das ihr über die Schultern, über die Brust und an den Rücken fällt, die neben mir auftaucht und leicht zerknittert die Enten füttert.