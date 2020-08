Start der Axa Women’s Super League – Für die Fussballerinnen beginnt eine neue Zeitrechnung «Eine geile Zeit»: Die Axa Women’s Super League bietet eine noch nie dagewesene Plattform. Allerdings warnt die Frauenfussball-Chefin beim SFV vor übertriebenen Erwartungen. Fabian Sangines

Grosse Freude: Die St. Gallerinnen feiern zum Start in die Women’s Super League einen 2:0-Sieg gegen GC. Foto: Eddy Risch (Keystone)

Eigentlich müsste sie jetzt mit Fussball aufhören. Schliesslich pflegte Naja Glanzmann zu sagen, wie sie in einem Vorschau-Clip zur neuen Women’s Super League auf Social Media verrät: «Ich spiele sicher so lange, bis ein Spiel von mir im TV gezeigt wird.» Und am 13. August 2020 ist es endlich so weit. Über 50 Jahre nach der Gründung einer Frauen-Fussballliga wird erstmals eine Meisterschaftspartie auf SRF übertragen – und bis zu 148’000 Schweizerinnen und Schweizer schalten ein. Natürlich wird Glanzmann ihre Karriere aber noch nicht beenden, mit 24 Jahren ist sie dafür definitiv zu jung. Ausserdem ist es gerade, wie SFV-Frauenfussballchefin Tatjana Haenni sagt, «eine geile Zeit».