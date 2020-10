Weniger Geld wegen Corona – «Für die meisten ist eine Steuererhöhung am günstigsten» In Winterthur herrscht Aufruhr, weil man den Steuerfuss um 7 Prozent anheben will. SP-Stadtrat Kaspar Bopp versucht, die Lage zu beruhigen. Kevin Brühlmann

«Mein erstes Budget als Stadtrat habe ich mir auch anders vorgestellt», sagt Kaspar Bopp. Foto: Marc Dahinden

Aufruhr in Winterthur. Die Steuern sollen von 122 auf 129 Prozent erhöht werden. In Zürich liegen nur die Gemeinden Maschwanden und Wila drüber (bei 130 Prozent). Selbst SP-Stadtrat Kaspar Bopp, seit einem Jahr zuständig für die Finanzen und zuvor für den Versicherungskonzern Axa tätig, konnte die bürgerlichen Kritiker mit seiner bürgerlichen Finanzsprache nicht beruhigen. Die Aufsichtskommission des Stadtparlaments will das Budget des Stadtrats fürs kommende Jahr ganz zurückweisen. Das ist die Höchststrafe.

Herr Bopp, Steuern erhöhen, Verwaltung ausbauen, leben Sie den sozialdemokratischen Traum? Ha! Nein, das ist völlig falsch. Mein erstes Budget als Stadtrat habe ich mir auch anders vorgestellt, auch wenn ich wusste, dass ein schwieriges Jahr auf uns zukommt. Das ganze Jahr über haben wir unglaublich viel dafür getan, die Verwaltung effizient und das Budget schlank zu halten.