Musks ehrgeiziges Weltraumprojekt – Für die Reise zum Mars muss ein Dorf weichen In Texas baut Milliardär Elon Musk eine Raketenbasis, von der Menschen zum Mars fliegen sollen. Was im Weg steht, muss weg. Eine amerikanische Geschichte über den Fortschritt – und seinen Preis. Alan Cassidy aus Boca Chica

Wenn eine Rakete startet, bebt die Erde: Spacex-Basis in Boca Chica in Texas. Foto: Kevin Cooley (Redux/Laif)

Bevor sie das Haus aufschliesst, reisst Maria Pointer einen Zettel ab, der an der Aussentür klebt. «Warnung», steht in roten Buchstaben auf weissem Papier. «Mögliche Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.» Der Nachbar testet wieder. Eine Rakete für den Flug ins All.

Maria Pointer überfliegt den Zettel und macht davon ein Foto für ihre Facebook-Seite. Der Nachbar, das ist das Unternehmen Spacex von Elon Musk, und für Pointers Follower in den sozialen Medien ist das, was Spacex an diesem Tag vorhat, eine grosse Sache: Static Fire Test. Die Zündung der Raketentriebwerke zu Übungszwecken. Die einzige Strasse zum Gelände ist gesperrt, Polizisten bewachen den Checkpoint. Zwei Kilometer ausserhalb des Dorfs Boca Chica ragt die Rakete in den Himmel von Texas, ihre Stahlhülle glänzt in der Mittagssonne.