Streit um eine Privatstrasse – Für die Sanierung müssen die Eigentümer aufkommen Die Gemeinde Biglen darf eine private Strasse öffentlich nutzen. Für deren Erneuerung zahlen will sie aber nicht – zu Recht, sagt das Gericht. Julian Perrenoud

Die Privatstrasse ist zwar öffentlich zugänglich, laut Gemeinderat wird sie aber kaum benutzt. Fotos: Beat Mathys

Bei diesem Streit geht es um eine Privatstrasse in Biglen, die bereits in den historischen Karten von 1861 und 1950 verzeichnet ist. Heute zweigt sie von einer Gemeindestrasse ab und führt in zwei Ästen über mehrere Grundstücke, um schliesslich an einem Feldrand zu enden. Entlang der Strasse befinden sich fünf Wohnhäuser, ein Landwirtschaftsbetrieb sowie diverse Land- und Waldparzellen.