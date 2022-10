Haartransplantationen boomen in Zürich – Für die Traumfrisur spritzen sie Eigenblut unter die Kopfhaut Verpflanzte Haarwurzeln, verzweifelte Männer: Zürich ist zum Zentrum für Haartransplantationen geworden. Die Preise sinken, Experten warnen. David Sarasin

Weniger als 24 Stunden ist es her, dass Michael Meyers neues Leben begonnen hat. So sagt er es, als er an einem Freitagmorgen in einem Zürcher Café sitzt.