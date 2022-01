Wegen Corona, Sturm und Hagel – Für die Zürcher Gebäudeversicherung

wirds so teuer wie noch nie Die Gebäudeschäden sind dreimal höher als im Vorjahr. Auch Sanität und Feuerwehr verzeichnen rekordhohe Einsatzzahlen. Daniel Schneebeli

Am Bucheggplatz hat ein Sturm Mitte Juli grosse Verwüstungen angerichtet. Foto: Ennio Leanza

In der Nacht auf den 13. Juli letztes Jahr fegte ein Hagelsturm über den Kanton Zürich, wie man ihn sonst nur aus dem Mittleren Westen in den USA kennt. Die Superzelle zog von Südwesten über den Uetliberg und dann mitten durch Zürich. Am Morgen danach sah es aus wie nach dem Krieg: umgeknickte Bäume, abgedeckte Häuser und von Unrat bedeckte Strassen.

Die Sturmnacht hat auch in der Schadensbilanz der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) ihre Spuren hinterlassen. Die aussergewöhnliche Wetterlage im Juni und im Juli habe 2021 zu so hohen Gebäudeschäden geführt wie noch nie, schreibt die GVZ. Selbst das Jahr 1999 mit dem Jahrhundertsturm Lothar ist übertroffen worden.

191 Millionen Franken Gebäudeschäden

Der GVZ wurden über 220’00 Schäden gemeldet, dreimal so viele wie im Vorjahr. Total betrug die Schadensumme mehr als 191 Millionen Franken. Zum Vergleich: 2020 waren es 57 Millionen Franken, 2019 sogar nur 26 Millionen gewesen.

Es waren aber nicht nur die Unwetter, die für rekordhohe Schäden sorgten, sondern auch Feuersbrünste. 57 Millionen Franken Schaden verursachten Brände im letzten Jahr.

Mit Abstand am höchsten waren die Gebäudeschäden mit 41 Millionen Franken im Bezirk Affoltern am Albis. Dort ist im Frühsommer nicht nur die Reuss über die Ufer getreten, sondern vor allem gingen mehrere massive Gewitter mit Hagelkörnern in der Grösse von Golfbällen nieder.

Hagelkörner so gross wie Golfbälle gingen im Sommer im Bezirk Affoltern nieder. Foto: TA

Die grössten Einzelereignisse waren drei Brände: Anfang März brannte in Hinwil eine Traktorenfabrik nieder, verletzt wurde zwar niemand, doch die Ursache ist bis heute unklar. Zudem entstand ein Gebäudeschaden von fast 11 Millionen Franken.

Fast 11 Millionen Franken betrug der Gebäudeschaden beim Brand einer Fabrik in Hinwil. Es war das grösste Einzelereignis des Jahres 2021 für die Gebäudeversicherung. Foto: PD

Anfang Mai brannte es in Zürich im Hirslanden-Spital, verletzt wurde auch hier niemand, es mussten aber rund 40 Patientinnen verlegt werden. Schadensumme: gut 5 Millionen Franken.

Die Feuerwehr versucht, den Brand im Dachstock der Klinik Hirslanden zu löschen, aufgenommen am Montag, 10. Mai 2021. Foto: Keystone

Der drittgrösste Schadenfall war ein Brand in einem Einfamilienhaus mit einer Werkstatt bei Affoltern am Albis: Hier zahlte die GVZ gut 2 Millionen Franken.

Ob dies bei der GVZ zu roten Zahlen führt, wollte die Firmensprecherin noch nicht sagen. Im Jahr 2020 gab es mit Schäden von 57 Millionen Franken einen Gewinn von 85 Millionen Franken. Im Kanton Zürich sind alle knapp 300’000 Gebäude bei der GVZ versichert. Laut dem Geschäftsbericht 2020 haben sie einen Wert von insgesamt 521 Milliarden Franken.

Viel Arbeit wegen Covid für die Sanität

Ausgewirkt haben sich die Unwetter auch auf die Jahresbilanz von Schutz & Rettung Zürich. Noch nie hätten die Berufs- und Milizfeuerwehr sowie die Sanität so viele Einsätze gehabt wie im letzten Jahr, schreibt Schutz & Rettung Zürich in einer Mitteilung.

Die Sanität rückte 39’084 Mal aus – fast 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Anstieg hat auch die Inbetriebnahme einer neuen Wache in Affoltern am Albis beigetragen, aber nicht nur. Stark zugenommen hätten auch die Verlegungstransporte von einem Spital in ein anderes.

Bei den gut 1600 Transporten von Covid-Patienten kommt hinzu, dass sie viel länger dauerten als gewöhnlich – wegen der aufwendigen Schutzmassnahmen und der häufig längeren Fahrten. Oft mussten mit Covid-Patientinnen wegen Platzmangels weiter entfernte Spitäler angefahren werden.

Die Berufs- und die Milizfeuerwehr hat 2021 über 6000 Einsätze in Zürich und am Flughafen gehabt. Das sind 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Verantwortlich war vor allem die Witterung im schneereichen Winter und im regenreichen Sommer. Es habe aber auch ungewöhnlich viele Tierrettungen gegeben, schreibt Schutz & Rettung – insbesondere seien im Mai und im Juni viele Bienenschwärme in Not geraten.

Daniel Schneebeli ist Redaktor im Ressort Zürich. Er ist Kantonsratsberichterstatter und schreibt vorwiegend über politische Themen und Personen. Seit 1989 ist er im Journalismus tätig, zuerst beim «Zürcher Unterländer», ab 1996 beim «Tages-Anzeiger». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.