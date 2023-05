Dinieren in der neu geführten Wöschi – Für diesen Fünfgänger lohnt sich eine Reise nach Wollishofen Das Restaurant Wöschi hat ein neues Betreiberpaar. Im luftigen Gastraum mit Seesicht überzeugt die mediterrane Küche – mehr als der österreichische Wein. Emil Bischofberger

Bitte erst fotografieren: Klocksins Kreation «Gemüse 23+» ist schon vor dem Gaumen- auch ein Augenschmaus. Foto: Silas Zindel

Ein wichtiger Tipp vorab: Wer in der Wöschi dinieren will, tut gut daran, sich noch bei Tageslicht an den Stadtrand nach Wollishofen zu begeben. Die Belohnung fürs rechtzeitige Eintreffen ist eine wunderbare Abendstimmung mit Seeblick.