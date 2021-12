Neues Spa im «Circle» – Für diesen Wellnessort lohnt sich ein Ausflug zum Flughafen Zürich Im Cermony Bliss Center können Sie sich mit zarten Bewegungen das Gesicht massieren lassen, während spährische Musik läuft. Und nicht nur das. Claudia Schmid

Fast nur Holz: Der Empfangsraum mit grossem Holztisch und Behandlungssesseln für die Pediküre. Foto: PD

Doris Brülhart, Inhaberin und Geschäftsführerin des Cermony Bliss Center, verwendet das Wort Glückseligkeit auffallend oft. Sie führt vor meiner Behandlung durch den Spa im Shopping- und Bürokomplex The Circle beim Flughafen. Und betont, dass ihr Wellness- und Beautycenter ein Ort sein soll, in dem man sich nicht nur schnell die Nägel machen, sondern in eine andere Welt abtauchen kann.

Das Angebot? Massagen, Mani- und Pediküre, Haarentfernung, aber auch Kneipp-Behandlungen sowie Gesichtsbehandlungen für Frauen und Männer.

Die Inhaberin ist Drogistin