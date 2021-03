Abhol-Zmittag im Restaurant Viadukt – Für dieses Mahl bringen wir gern die Silbergabel mit Schon mal eine Frühlingszwiebel mit einer Plastikgabel geschnitten? Ausser am Besteck gibts am Menü vom Integrationsbetrieb an der Josefwiese nur wenig zu bemängeln. Meinung Ev Manz

Derzeit stellt das Restaurant jeden Mittag zwei Menüs mit Salat oder Suppe zum Abholen bereit, um den Angestellten ein bisschen Normalität zu bieten. Foto: Ev Manz

Klick, klick, klack – herkömmliche Plastikgabeln und währschaftere, sprich bissfestere Take-away-Menüs wollen einfach nicht zusammenpassen. Das hat uns der Abhol-Zmittag vom Restaurant Viadukt wieder einmal vor Augen geführt. Mehr noch: Wir wissen nun, wo und wie oft ein solches Esswerkzeug allein am Griff reissen oder ganz brechen kann; am Ende des Mahls haben wir das Geräusch sechsmal gehört. Daraus auf die Qualität des Essens zu schliessen – nein, herrje! Wir werden beim nächsten Besuch unser Silberbesteck mitbringen.

Sympathisch leicht macht es einem das Restaurant an der Josefwiese schon bei der Menüauswahl: Zwei Essen stehen jeden Mittag zum Mitnehmen bereit. Eines mit, eines ohne Fleisch (19 Fr./14 Fr.), Suppe oder Salat inklusive. Die Schlange vor dem Hintereingang ist überschaubar, an der Abwicklung an der Kasse kann es nicht liegen. Wir werden schnell und doch aufmerksam bedient. «Eigentlich hoffen wir, dass die Nachfrage mit dem schönen Wetter zunehmen wird», sagt die junge Frau. Dann würde die Josefwiese über Mittag wieder mehr Leute anziehen.