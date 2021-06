Kommentar zum Genderstern im Unterricht - Für einen echten Wandel muss sich die Schule einmischen

Pink für die Mädchen, Blau für die Buben? Stereotype gibt es überall – vom Rucksack bis zur Sprache. Foto: Urs Jaudas

Der Stern des Anstosses kommt in die Schulen: In einer neuen Leitlinie hält die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich fest, wie Gleichstellung in der Schule umgesetzt werden kann. Hinter einem grossen Teil der Empfehlungen dürften weite Teile der Bevölkerung stehen. Zum Beispiel sollen Lehrerinnen und Lehrer stereotype Aussagen vermeiden – und von «Ärztinnen und Ärzten» statt nur von «Ärzten» sprechen. Oder: Bei Gruppenarbeiten sollte man die Einteilung nicht nach Geschlecht vornehmen.

Die Broschüre enthält allerdings einige politisch hoch umstrittene Empfehlungen. Die offensichtlichste: «Verwenden Sie den Gender-Stern, wenn in einem Text alle Geschlechter angesprochen werden», schreiben die Expertinnen und Experten. Und begeben sich damit auf heikles Terrain.