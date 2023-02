Armut in Zürich – Für Fleischspiessli fehlt das Geld – und auch das Kino mit dem Sohn liegt nicht drin Ainara vermeidet den Arztbesuch und rechnet beim Einkaufen immer im Kopf mit. Wie würde ein von links geforderter Mindestlohn von 23.90 Franken das Leben der Putzfrau verändern? Sabrina Bundi

Einkaufen nach dem Lustprinzip? Für Ainara, die mit dem Mindestlohn auskommen muss, ist das keine Option. Foto: Sabina Bobst

Ainara steht vor dem Kühlregal und hätte Lust auf die Spiessli. Doch sie kosten 5.40 Franken pro Stück. Darum legt sie das Päckli schnell retour. Zum Znacht wird es wieder das günstigste Poulet oder den Thunfisch aus der Dose geben. Denn die 49-jährige Ainara (Name geändert) kann sich weder das Spiessli leisten, noch generell im Laden einfach greifen, wonach es sie gelüstet.

Ihren richtigen Namen möchte Ainara nicht nennen. Sie fürchtet eine Kündigung, falls sie von ihrem Arbeitgeber erkannt würde. Oder gar noch perfidere Konsequenzen: «Manchmal wird man in der Reinigungsbranche so bestraft, dass man tagelang auf Abruf ist, aber nie angerufen wird.» So verdiene man nichts, könne aber auch keinen anderen Job annehmen. Und Ainara ist auf jeden Job und Nebenjob angewiesen, den sie bekommen kann. Sie braucht das Geld – beispielsweise für ihre Einkäufe.

Für ihre dreiköpfige Familie (Mann und Kind) gibt Ainara pro Woche das aus, was ein Abendessen auswärts in Zürich locker pro Person kostet. Zwischen 90 und 150 Franken. Sie schafft das, indem sie mit viel Gemüse, Kartoffeln und Reis kocht, auf günstige Lidl- und Aldi-Eigenmarken setzt, fast kein Fleisch isst oder es direkt beim Schlachter holt. Waschmittel, Hygieneartikel und Kleidung kauft sie in Deutschland, wohin sie ungefähr einmal pro Monat mit einer Freundin mitfahren kann. Während sie mit dem Einkaufskorb durch die Regale schlängelt, rechnet sie im Kopf ständig mit: «Ich weiss immer genau, wie viel ich ausgeben darf, und bin deshalb auch noch nie in die roten Zahlen gerutscht.» Und das, obwohl das Portemonnaie jetzt, in den Wintermonaten, besonders schlank ist.

Schuften für den Winter

Ainaras Mann arbeitet als Saisonnier auf dem Bau, ist in den Wintermonaten arbeitslos, sie arbeitet in der Reinigungsbranche, putzt seit zwei Jahren Hotelzimmer in einem Viersternhotel in Zürich auf Stundenlohnbasis. 20.20 Franken bekommt sie pro Stunde. Da im Winter die Hotelbetten öfter leer bleiben, verdient sie dann ebenfalls weniger. Im vergangenen November beispielsweise «kam ich auf einen Lohn von gerade mal 2500 Franken».

«Ich hab ja gar keine Zeit, um krank zu sein.» Ainara, Putzfrau in Zürich

Umso wichtiger sei es, dass die ganze Familie im Sommer für den Winter spart. In den guten Sommermonaten arbeitet Ainara bis zu elf Stunden pro Tag – neben ihrem Hauptverdienst im Hotel hat sie verschiedene Nebenjobs, sie putzt Schulhäuser, Treppen und Privathaushalte. So schafft sie es in manchen Monaten bis auf 4800 Franken. Zusammen mit dem Lohn des Mannes kommt die Familie, wie Ainara schätzt, auf einen Nettojahreslohn von zwischen 50’000 und 60’000 Franken.

Ähnlich wie Ainara geht es laut einer Auswertung der Lohnstrukturerhebung des Bundes ungefähr 17’000 anderen Personen in der Stadt Zürich, die ebenfalls mit einem Lohn unter 4000 Franken brutto pro Monat auskommen müssen. Ein Faktenblatt des Sozialdepartements der Stadt zeigt: 62 Prozent davon sind Frauen. 51 Prozent haben keine abgeschlossene Berufsbildung. Sie arbeiten meist im Detailhandel, in der Gastronomie oder in der Reinigung.

Was ein höherer Mindestlohn bedeuten würde?

Das Zürcher Stadtparlament hat sich kürzlich für einen Gegenvorschlag zur Initiative «Ein Lohn zum Leben» und damit für einen Mindestlohn von 23.90 Franken ausgesprochen. Gemäss Mitte-links-Mehrheit verbessert ein Mindestlohn die Lebenssituation von Arbeitnehmenden aus der Tieflohnbranche. Die FDP, SVP und GLP allerdings warnen: Der Mindestlohn trage nicht zur Armutsbekämpfung bei. Die Initiative greife in den liberalen Arbeitsmarkt ein. Als Folge würden Jobs in der Tieflohnbranche verschwinden. Sie weisen ebenfalls darauf hin, dass die Einführung eines Mindestlohns bereits 2014 auf eidgenössischer Ebene gescheitert sei – auch Zürich war damals dagegen.

Initiative «Ein Lohn zum Leben» Infos einblenden Noch ist offen, ob der Gegenvorschlag zur Initiative «Ein Lohn zum Leben» vors Volk kommt. SP, Grüne, AL und Mitte/EVP sprechen sich für den Mindestlohn von 23.90 Franken auf Stadtgebiet aus. FDP, GLP und SVP sind dagegen. Ausserdem haben FDP und SVP angekündigt, ein Referendum zu prüfen. Gegen einen Beschluss des Gemeinderats kann innerhalb von 60 Tagen ab Publikation des Beschlusses im Städtischen Amtsblatt schriftlich ein Referendum eingereicht werden, welches von mindestens 2000 Stimmberechtigten unterzeichnet werden muss.

Würde der Gegenvorschlag zur Mindestlohninitiative angenommen und Ainara 23.90 Franken pro Stunde verdienen, hätte sie in den Sommermonaten bis zu 300 Franken, im Winter je nach Arbeitsstunden bis zu 100 Franken mehr Lohn. Für sie wäre das eine Erleichterung: «Das Geld würde ich dann natürlich auch für den Winter auf die Seite legen.»

Alles, was in Ainaras Haushalt nach Abzug der Fixkosten und der notwendigen Besorgungen Ende Monat übrig bleibt, spart sie. «Die Miete für die 3-Zimmer-Wohnung beträgt 1350 Franken, die Krankenkasse für drei Personen 700 Franken, 90 Franken für Handy und Internet.» Hinzu kommen Steuern, Abos für den öffentlichen Verkehr, Einkäufe, Schulunterlagen, Versicherungen, Arztkosten… Wobei sie selbst es vermeidet, zum Arzt zu gehen. Ainara nimmt Vitamine. «Ich hab ja gar keine Zeit, um krank zu sein.» Steigt einer dieser Fixkostenpunkte wie beispielsweise die Krankenkasse, wird beim Essen noch mehr gespart. Denn viele andere Optionen, um den Rotstift anzusetzen, gibt es nicht.

Die Freizeitgestaltung ist eingeschränkt

Ainara lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind in einem Vorort von Zürich. Ihre Hobbys sind Joggen und Spazieren. Auch die Freizeitgestaltung ist mit einem Job in der Tieflohnbranche eingeschränkt. Sie teilt mit ihrem Kind eine Leidenschaft für das Kino, im Moment möchten die beiden «Avatar» schauen, aber das muss warten. In der Schweiz sei es zu teuer, ins Kino zu gehen, deshalb gebe es Filmabende fast nur in Spanien, wo ein Kinobesuch acht Euro koste. Einmal pro Jahr gönnen sich Mutter und Kind eine Woche Ferien im Heimatland, wo sie bei einem der zwei weiteren erwachsenen Kinder leben können.

«In der Schweiz habe ich wenigstens eine sichere Arbeitsstelle.» Ainara, Putzfrau in Zürich

In dieser Woche geniesst sie, was in der Schweiz zu kurz kommt: «Ich besuche dort auch jeweils den Coiffeur, und ab und zu können wir sogar auswärts essen gehen.» Ein Luxus, den Ainara sich hier auch gern öfter leisten würde. «In der Schweiz tun wir das höchstens an einem Geburtstag, aber mit vier Personen kostet das schnell einmal 300 Franken, und von diesem Geld bringe ich uns zwei Wochen lang durch.»

Obwohl das Leben in Spanien günstiger ist, möchte sie nicht zurück, denn «in der Schweiz habe ich wenigstens eine sichere Arbeitsstelle». Die Reinigungsbranche bietet unter den Tieflohnarbeiten ein relativ sicheres Einkommen, da sie über einen Gesamtarbeitsvertrag verfügt. In den letzten Jahren wurden die Arbeitsbedingungen stets verbessert. Seit der Einführung des GAV im Jahr 2004 sind die Mindestlöhne laut der Gewerkschaft Unia um 35 Prozent gestiegen. Die Unia ist es auch, die den Kontakt zu Ainara hergestellt hat.

Dass Ainara bei einer Annahme der Initiative ihren Job verlieren könnte, befürchtet sie nicht: «Ich mache eine Arbeit, die gemacht werden muss. Jemand muss Hotels und Schulen putzen. Es braucht diese Arbeitskräfte.»

