Weltcupfinal in Lenzerheide – Gut-Behrami bricht ab – und erklärt sich Für die Tessinerin endet der Riesenslalom, bevor er richtig begonnen hat. Ist etwas mit dem Knie? Zwickte es im Rücken? Sie sagt: Nichts von beidem. René Hauri

Der Hunger hätte eigentlich gross sein müssen bei Lara Gut-Behrami. Kein Rennen konnte sie bislang bestreiten in dieser Finalwoche von Lenzerheide, weil Abfahrt und Super-G dem Wetter zum Opfer fielen und sie auf den Slalom verzichtete. Dann steht am Sonntagmorgen der Riesenslalom an, der letzte Wettkampf des langen Winters.

Die Tessinerin stösst sich aus dem Starthaus, passiert das erste Tor, das zweite - dann ist ihr Arbeitstag beendet, nach fünf Sekunden. Gut-Behrami schwingt ab, rutscht die Piste hinunter bis zu ihrem Vater Pauli Gut, der am Pistenrand steht. Und die Ski-Schweiz rätselt: Zwickte es wieder im Rücken wie in Crans-Montana? Stimmt etwas mit dem linken Knie nicht, an dem sie 2017 eine schwere Verletzung erlitt und an das sie nun kurz griff nach dem Abschwingen?

Auf Anfrage beim Pressesprecher des Schweizer Verbandes heisst es, sie habe erzählt, weder ein Materialproblem gehabt zu haben, noch habe sie körperliche Beschwerden. Sie sei schlicht «ausgeschieden» und wolle sich dazu momentan nicht äussern. Erst für die Zeremonie nach dem 2. Lauf kehrt sie zurück in den Zielraum von Lenzerheide. Zuvor aber meldete sie sich noch bei Alpindirektor Walter Reusser. Dieser sagt: «Der Ausfall tut ihr leid. Sie habe schlicht keine Körperspannung mehr gehabt und nichts mehr riskieren wollen im letzten Rennen.» Auch sagte sie ihm, mit Petra Vlhova, von der Gut-Behrami im Duell um den Gesamtweltcup bezwungen wurde, habe die richtige Athletin die grosse Kristallkugel gewonnen.

Eine andere Schweizerin kämpft sich in diesem 1. Lauf derweil ins Ziel – und hockt sich erst einmal hin. Michelle Gisin ist die Kraft fast ausgegangen auf diesem anspruchsvollen Kurs mit stark drehenden Toren. Wen wunderts? Für die Engelbergerin ist es das 29. Weltcuprennen in diesem Winter. Von möglichen 31. Gisin löst die schwierige Aufgabe ganz ordentlich. 81 Hundertstel verliert sie im 1. Lauf auf Mikaela Shiffrin, die als Leaderin zum zweiten und letzten Durchgang der Saison starten wird (ab 12 Uhr).

Gisin, die Rang 5 belegt zur Halbzeit, ist die Allesfahrerin im Schweizer Team. Und weil sie mittlerweile wieder in allen Disziplinen gut ist für einen Spitzenplatz, könnte sie bald auch ernsthafte Kandidatin werden für den Sieg im Gesamtweltcup. Dritte ist sie dort hinter Petra Vlhova, die am Samstag mit Rang 6 im Slalom das Duell gegen Gut-Behrami für sich entschied und eine Woche der grossen Festivitäten in ihrer Heimat Slowakei vor sich hat.

Die Schweizerinnen wiederum dürfen feiern, dass sie nach 26 Jahren erstmals wieder das beste Frauenteam stellen. Dass der Nationencup zum zweiten Mal in Folge in die Schweiz geht, steht derweil schon längst fest. Dazu beigetragen hat auch Corinne Suter. Die Speedspezialistin sorgt mit ihrem Start im Riesenslalom dafür, dass immerhin 19 Fahrerinnen gemeldet sind. Die Schwyzerin beendet den 1. Lauf auf Rang 16.