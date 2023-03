Modemacher Yannik Zamboni – Für Heidi Klum sucht er ein Chalet mit Blick aufs Matterhorn Der Mode-Shootingstar Yannik Zamboni präsentiert an der Bahnhofstrasse seine erste Kollektion. Er war zudem Teil von «Germany’s Next Topmodel». Eine Begegnung. Claudia Schmid

Yannik Zamboni im neu eröffneten Laden Big Pop an der Bahnhofstrasse, wo seine Kollektion erhältlich ist. Foto: Silas Zindel

Noch vor wenigen Monaten war er ein unbekannter Modedesigner mit einem Atelier beim Hallwylplatz im Zürcher Kreis 4. Nun sitzt er mit Moderatorin und Ex-Topmodel Heidi Klum in der Jury der deutschen TV-Show «Germany’s Next Topmodel». Mittlerweile ist er mit ihr befreundet und muss für sie ein Chalet im Wallis organisieren: «Heidi will unbedingt bald in die Schweiz kommen. Ich suche für sie ein Ferienhaus mit Blick aufs Matterhorn. Es muss nicht fancy sein, aber der Blick auf den Berg ist wichtig», sagt er an der Bahnhofstrasse.



Gross gewachsen und trainiert ist Yannik Zamboni (er arbeitete auch als Model). Wie immer, wenn er öffentlich auftritt, trägt er ein weisses Käppi, weisse Schminke, weisse Fingernägel und ein Entwurf aus dem eigenen Atelier.