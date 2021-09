Abstimmungs-Ticker «Ehe für alle» - Umfragen waren gut – kann sich die «Ehe für alle» auch an der Urne durchsetzen?

Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?

Die Ehe für alle ist weltweit bereits in 28 Ländern eingeführt worden. Voran gingen 2001 die Niederlande. Inzwischen haben sie fast alle Staaten in Westeuropa eingeführt. Die Schweiz hinkt in dieser Frage also hinterher. (Hier lesen Sie mehr dazu)