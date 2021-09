Action Grub - Für diesen Fast Food steht Zürich Schlange

Fast Food Action Grub – Für ihre Burger steht Zürich Schlange Ein Quartett von Gastronomen frönt seit dem Lockdown seiner Liebe zu Fast Food. Wenn schon, dann aber richtig, sagen sie sich. Emil Bischofberger

Die vier von der Imbissbude: Kenny Thomson, George Tomlin, Patrick Schindler und Mark Müller ersannen Action Grub aus einer Notwendigkeit. Foto: Ela Çelik

Ihre Gerichte haben den Speicheldrüsen-Trigger integriert: Action Grub steht für Fast Food, bei dem man kaum Zeit hat, um vor dem ersten Bissen das Umschlagpapier wegzureissen. Seit 15 Monaten tauchen die Betreiber immer wieder an neuen Orten in der Stadt auf.

Hinter Action Grub stehen George Tomlin, Mark Müller, Patrick Schindler und Kenny Thomson. Vier Gastroprofis, alle auch in anderen Lokale in der Stadt involviert. Action Grub (Grub heisst auf Englisch so viel wie Frass) entstand aus einer Notwendigkeit heraus. Im Frühjahr 2020 galt es, neue Einnahmequellen zu finden, nachdem wegen des Lockdown die Restaurants hatten schliessen müssen. Die Idee der vier: ein richtig guter Cheeseburger. Das hatten sie in der Stadt bis dahin vergeblich gesucht – zig Burger-Läden hin oder her.