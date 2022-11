Interview mit der höchsten Schweizerin – «Für mich ist es kein Tabu, auch einen Sitz der SP anzugreifen» Nationalratspräsidentin Irène Kälin treibt die Bundesratsambitionen der Grünen voran und findet, dass Ueli Maurer in Katar die «One Love»-Binde tragen sollte. Adrian Schmid Denis von Burg

Nationalratspräsidentin Irène Kälin würde sich wünschen, dass sich die offizielle Schweiz mehr zu den Menschenrechten bekennt. Foto: Christian Merz, Keystone

Am Montag tritt Irène Kälin als höchste Schweizerin ab. Für die grüne Nationalratspräsidentin war es ein turbulentes Jahr, das ganz anders verlief als geplant. Wir treffen die 35-jährige Mutter zum Abschiedsinterview – in dem sie einiges ausspricht, was der Bundesrat und ihre Parteiführung kaum zu sagen wagen.