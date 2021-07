Medienfreiheit in Russland – Für Putin sind Journalisten ausländische Agenten Wie Moskau gegen russische Publizisten vorgeht, selbst wenn diese für Onlinemedien mit Sitz im Ausland arbeiten. Simon Widmer

Kritische Fragen nicht erwünscht: Russlands Präsident Wladimir Putin an seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. Sergei Bobylev/Getty Images

Was sie von freier Presse hält, hat Maria Sacharowa kürzlich in einem Videoclip gezeigt. Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums schlägt darin wie eine Boxerin auf einen Dummy ein. Der lässt sich wehrlos vermöbeln, auf seinem Plastikbauch klebt ein Schild mit der Aufschrift «Press». Das Video soll eigentlich die russische Olympiamannschaft unterstützen. Gleichzeitig zeigt es aber anschaulich, was der Kreml in unabhängigen Journalisten sieht: Gegner, die es k.o. zu schlagen gilt.

Genau das tut der russische Machtapparat längst. In den vergangenen Jahren hat er Gesetze geschaffen, um kritische Medien lahmzulegen. Allein in diesem Monat traf es zwei der letzten investigativen Redaktionen: «The Insider» wurde vom russischen Justizministerium zum «ausländischen Agenten» erklärt, die Redaktion von «Projekt» zur «unerwünschten Organisation». Beides sind repressive Mittel, mit denen der Kreml bisher vor allem zivilgesellschaftliche und ausländische Organisationen mit Einschränkungen belegt hat. Erst in diesem Jahr – vor der wichtigen Duma-Wahl im Herbst – geht er damit auch gegen russische Journalisten vor.