Wimbledons schönste Tradition – Fürs Schlangestehen brauchts ein Zelt, Pimm's und ein Fitnessabo Erstmals seit 2019 dürfen die Tennis-Fans wieder für Wimbledon-Tickets anstehen. Doch ohne Roger Federer ist einiges anders. Ein Augenschein in der Queue. Simon Graf aus Wimbledon

Die Zelte sind zurück: Nach zwei Jahren Pause wird die Tradition des Schlangestehens weitergeführt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Brent ist an diesem Sonntag ein Star für einen Tag. «Das ist nun schon sein drittes Fernsehinterview», sagt Steward Joe und lächelt. Der 26-jährige Tennisfan aus Irvine, Kalifornien, sitzt im Campingstuhl vor seinem Zelt und plaudert mit der früheren Spitzenspielerin Pam Shriver, die für ESPN die rasende Reporterin spielt. «Darf ich mal einen Blick in dein Zelt werfen?», fragt sie. Brent nickt. Dann legt sie sich auf seine riesige aufblasbare Matte. «Wenn mich ESPN rauswirft und mir die Membership in Wimbledon entzogen wird, schlafe ich auch hier», scherzt Shriver.