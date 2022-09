Weissrussischer Honorarkonsul – Fürstenhaus distanziert sich von angeblichem Verwandten Ein Schweizer, der Belarus in Vaduz vertritt, wird als Baron und Angehöriger der Familie von und zu Liechtenstein dargestellt. Letzteres ist laut dem Fürstenhaus falsch. Thomas Knellwolf

Timothy von Landskron übt das Ehrenamt des Honorarkonsuls von Belarus in Schaan seit 2019 aus. Foto: PD

Der Liechtensteiner Erbprinz Alois und seine Familie gehen auf Distanz zu ihrem angeblichen Verwandten Timothy von Landskron. Der 32-jährige Schweizer Staatsangehörige von Landskron vertritt Belarus, bekannt als Europas letzte Diktatur, als Honorarkonsul im Fürstentum. Vergangene Woche forderten Menschenrechtsorganisationen ihn sowie zwei weissrussische Honorarkonsuln in der Schweiz zum Rücktritt auf – wegen der Unterdrückung der Bevölkerung in Belarus und der Unterstützung des russischen Angriffs auf die Ukraine durch das weissrussische Regime.

In einem Bericht dieser Zeitung über die Forderung und über die illustren drei Honorarkonsuln, die alle einen Schweizer Pass haben, wurde darauf hingewiesen, dass von Landskron in Belarus in einzelnen Artikeln als Liechtensteiner Adliger dargestellt wird. Die staatliche Nachrichtenagentur Belta hatte bei der Einsetzung des Honorarkonsuls vor rund drei Jahren vermerkt, dass «Baron Timothy von Landskron (…) das erste Mitglied der herrschenden monarchischen Familie» sei, «das die Interessen von Belarus im Ausland vertreten wird.» Diese Darstellung stösst nun in Vaduz auf wenig Gegenliebe.

«Das Fürstenhaus legt Wert auf die Feststellung, dass Timothy von Landskron kein Mitglied des Fürstenhauses ist.» Sprecher des Liechtensteiner Fürstenhauses

Ein Sprecher des Fürstenhauses meldet sich mit einer Klarstellung bei dieser Zeitung. «Das Fürstenhaus legt im Zusammenhang mit den Meldungen über Timothy von Landskron als Honorarkonsul für Weissrussland mit Sitz in Liechtenstein Wert auf die Feststellung», schreibt er, «dass Timothy von Landskron kein Mitglied des Fürstenhauses ist.» Dabei handle es sich «um eine Falschinformation».

Weiter verweist der Sprecher des Fürstenhauses auf den beschränkten Spielraum hin, den Erbprinz Alois bei der Ernennung von Honorarkonsuln hat: Gemäss internationalen diplomatischen Gepflogenheiten bestätigt er in einem sogenannten Exequatur eine Ernennung, die zuvor vom liechtensteinischen Aussenministerium geprüft wurde.

Seine Durchlaucht Erbprinz Alois unterzeichnet in einem formellen Akt die Einsetzung von Honorarkonsuln. Foto: Keystone

Website ist nicht mehr erreichbar

Timothy von Landskron ist bereits 2017 von seinem Geburtsort St. Gallen nach Liechtenstein gezogen. 2019 eröffnete er dort das Honorarkonsulat von Belarus. Damit dürfte er, der auch noch über eine konsularische Assistentin verfügt, kaum ausgelastet sein. Denn im Fürstentum leben gemäss neuesten Zahlen des Statistikamtes nur drei weissrussische Staatsangehörige.

Vielleicht auch deshalb entwickelte der St. Galler international Aktivitäten: Im März war er gemäss eigenen Angaben für einen «Arbeitsaustausch im belarussischen Generalkonsulat Dubai». Und zwei Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der zum Teil von weissrussischem Gebiet aus erfolgte, hatte von Landskron an einem Empfang der russischen Botschaft in Budapest teilgenommen – «zu Ehren des Tages des Verteidigers des Vaterlandes». Darüber berichtete das weissrussische Honorarkonsulat mit Sitz im liechtensteinischen Dorf Schaan auf seiner Website.

Doch nun ist diese Website nicht mehr erreichbar. Seit diese Zeitung vergangene Woche von Landskron anfragte, wieso er das Regime Alexander Lukaschenkos im Ehrenamt vertrete, erscheinen beim Aufruf der Website Fehlermeldungen. Die Festnetznummer des Honorarkonsulats hatte schon zuvor nicht mehr funktioniert. Und jetzt geht auch auf einer Handynummer des Honorarkonsuls niemand mehr ran. Profile auf sozialen Medien, auf denen von Landskron zuvor viel kommunizierte, wurden deaktiviert.

Deshalb war auch keine Stellungnahme zu der Klarstellung des Fürstenhauses erhältlich. So muss offenbleiben, ob von Landskron, der adeliger Abstammung ist, sich als Angehöriger der Familie von und zu Liechtenstein sieht und sich selber als Baron bezeichnet.

