Aus dem Bundesgericht – Fussball in Nachbars Garten – er musste den Ball zurückgeben Ein Polizist forderte einen Mann aus Dietlikon auf, den in seinem Garten gelandeten Fussball herauszugeben. Damit hat er sich nicht des Amtsmissbrauchs strafbar gemacht.

Aufgeregte Szenen müssen sich im Juni 2021 vor dem Haus eines Mannes aus Dietlikon abgespielt haben: Rund dreissig Personen verlangten von ihm den während des Spiels auf dem nahen Fussballplatz auf seinem Grundstück gelandeten Ball zurück.

Ein vor Ort ausgerückter Gemeindepolizist forderte den Mann schliesslich auf, den Ball herauszurücken. Falls er das nicht tue, müsse er sich wegen Widerstands gegen eine polizeiliche Anweisung verantworten.

Der Mann zeigte zum einen die Amateur-Fussballer wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung an. Zum anderen wollte er juristisch gegen den Polizisten vorgehen. Die Zürcher Justiz verweigerte jedoch die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den Beamten wegen Amtsmissbrauchs, wogegen der Mann vor Bundesgericht rekurrierte.

Schutz vor unangebrachten Rechtsmitteln

In seinem am Freitag veröffentlichten Urteil hält das oberste Gericht nun fest, dass die Kantone Regelungen treffen dürfen, um ihre Regierungsmitglieder und Exekutivkräfte vor unangebrachten Rechtsmitteln zu schützen. Zürich habe diese Kompetenz im Fall aus Dietlikon zu Recht angewendet. Beim mindesten Verdacht auf ein Delikt müsste aber die Erlaubnis zur Strafverfolgung erteilt werden, ruft das Gericht in Erinnerung.

In seiner Beschwerde machte der Fussballplatz-Nachbar auch geltend, der Ortspolizist habe nicht über die Rechtsgrundlagen verfügt, ihn mit einer Sanktionsandrohung zur Rückgabe des Balles aufzufordern.

Wie die Zürcher Vorinstanz befinden die Lausanner Richter, der Beamte habe den Dialog gesucht und schliesslich mit seiner Aufforderung die Besitzverhältnisse wiederhergestellt. Damit habe er die öffentliche Ordnung geschützt und somit seine Pflicht erfüllt.

Mit seiner Intervention habe er weder sich noch Dritten einen Vorteil verschafft. Auch der Beschwerdeführer sei nicht benachteiligt worden. Der Polizist habe sein Amt damit nicht missbraucht.

